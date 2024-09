Líderes enfrentam níveis elevados de estresse. Em um ambiente caracterizado por volatilidade, pressões econômicas, novas tecnologias e dilemas no mundo do trabalho, não podemos encarar a carreira de executivos como uma jornada heroica típica das narrativas de ficção, onde tudo termina bem.

As lideranças têm a responsabilidade de guiar as organizações em direção a bons resultados financeiros, fundamentados em valores éticos e práticas sustentáveis. No entanto, essa tarefa se torna cada vez mais desafiadora.

Ilustração de Catarina Pignato

De acordo com a consultoria Gartner, um gerente médio possui 51% mais responsabilidades do que consegue administrar efetivamente. Os gestores intermediários são os mais afetados; na pesquisa Future Forum, da Slack Technologies, 43% relataram estar esgotados, enquanto na liderança sênior esse índice foi de 37%.

Diante dessa realidade, o burnout se torna uma preocupação crescente, impactando o ritmo dos negócios devido a uma administração ineficaz, afastamentos do trabalho ou pedidos de demissão.

Nas organizações que valorizam o bem-estar, existem incentivos para que as pessoas mantenham uma vida produtiva fora do trabalho, com espaço para família, amigos e atividades físicas. Isso contribui para um ambiente de trabalho mais saudável.

Adicionalmente, é importante cultivar o autoconhecimento e a espiritualidade, que ajudam a promover uma melhor saúde mental. Ao perceber sinais de desgaste, podemos adotar atitudes simples, como:

- Reservar um tempo para relaxar e recarregar as energias;

- Estar atento às reações do corpo e da mente sob pressão, pois conhecer suas limitações ajuda a agir com antecedência;

- Estabelecer limites em relação ao trabalho, garantindo que a jornada tenha um início e um fim;

- Buscar suporte: procurar ajuda é um sinal de força, não de fraqueza.

Afinal, a saúde mental dos colaboradores é fundamental para o equilíbrio de qualquer organização.