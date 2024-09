O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, encerrará seu mandato em 1º de outubro com a entrega de uma reforma do Judiciário carregada pelo populismo que marcou a sua gestão. A partir de junho de 2025, caberá aos eleitores selecionar os juízes de todos os tribunais do país.

Apesar da resistência da oposição e de manifestações contrárias de servidores do Judiciário, acadêmicos e estudantes, a reforma constitucional passou com folga no Congresso da União, dominado pelo Morena, partido de esquerda fundado por AMLO —acrônimo pelo qual o presidente é conhecido.

O texto, aprovado pelo Senado no dia 11, estabelece que os mais de 6.500 juízes, incluindo os ministros da Suprema Corte de Justiça da Nação (SCJN), sejam eleitos por voto popular a partir de listas de candidatos elaboradas pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário —nas Américas, tal sistema só vigora na Bolívia.

No entanto a mudança em nada garante maior credibilidade do Judiciário. O sistema atualmente baseado na formação e no mérito tenderá a sucumbir diante das ferramentas das campanhas eleitorais e da alta popularidade do Morena e de AMLO.

Há ainda outras mudanças controversas. A redução do número de ministros da SCJN, de 11 para 9, da duração de seus mandatos, de 15 para 12 anos, e o fim da exigência da idade mínima de 35 anos para chegar à Suprema Corte carecem de justificativa plausível.

Está prevista ainda a criação de uma instância de auditagem da atuação de juízes e dos cerca de 50 mil servidores do Judiciário, o Tribunal Disciplinatório. Só o tempo dirá se tal dispositivo podará a independência da Justiça mexicana e se a forçará a dobrar-se ao comando do Executivo.

Com a reforma, AMLO busca conter a resistência da Suprema Corte aos projetos de seus sucessores —a começar por Claudia Sheinbaum, do Morena, eleita em junho com a promessa de retomar mudanças nos setores de energia e segurança abortadas pelo tribunal nos últimos anos.

AMLO está impedido de retornar à Presidência pela Constituição, mas não descuida de seu projeto de poder de longo prazo. O Morena detém força nas urnas equivalente à do antigo Partido Revolucionário Institucional (PRI), que dominou a política mexicana por 70 anos.

Ao submeter o Judiciário à sua força eleitoral, o presidente consolida uma nova fase de domínio do populismo de esquerda no México e mina a separação entre os Poderes, um dos pilares das democracias liberais.

editoriais@grupofolha.com.br