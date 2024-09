A segurança pública tem sido tema central nas eleições municipais deste ano. De modo geral, os candidatos já não falam que esse é um problema de governos estaduais, como no passado, porque os eleitores esperam uma resposta do prefeito. No entanto, entendo que ao menos três temas, presentes nas propostas de alguns candidatos, requerem uma discussão mais aprofundada.

O primeiro diz respeito ao aumento do efetivo de guardas-civis. Essa proposta sugere que quanto maior o número de agentes no patrulhamento, menor será a quantidade de crimes. Infelizmente, essa equação não é tão simples. Estudo experimental realizado por George L. Kelling na cidade de Kansas (EUA), na década de 1970, demonstrou que o aumento de viaturas no policiamento não causou efeito nas taxas de criminalidade. O estudo foi replicado em outras cidades americanas e obteve resultados similares.

Guardas-civis metropolitanos fazem blitz na cracolândia, no centro de São Paulo - Divulgação/GCM

Sempre haverá espaço nas ruas da cidade para agentes de segurança pública. Porém, mais importante que o número de policiais é a estratégia de distribuição do efetivo disponível. Estudo de Anthony Braga, que fez uma revisão sistematizada da literatura de pesquisas realizadas nos EUA, mostrou que a presença da polícia em locais de mais alta concentração de crimes ("hot spots") causou notável redução da criminalidade. Nesse sentido, as políticas de policiamento baseadas em evidências surgem como o melhor caminho.

O segundo tema trata da contratação de policiais estaduais para trabalhar para a prefeitura, fazendo policiamento no horário de folga. Os candidatos que optaram por essa estratégia também pretendem aumentar a presença policial nas ruas. Todavia, evidências mostram que existe uma correlação positiva e significativa entre a atividade nos horários de folga e o estresse ocupacional. Pesquisa que realizei com guardas-civis em Barueri (SP) mostrou que, dentre os 5 principais fatores estressores encontrados na atividade operacional, 4 têm relação com horas extras. O ponto crítico desse resultado é que o estresse ocupacional pode causar prejuízos à saúde mental do profissional. A consequência natural é o aumento do absenteísmo. Os governos ainda não têm levado em conta que os agentes que trabalham nos horários em que deveriam descansar têm alta probabilidade de adoecer e se afastar do serviço ativo.

Por fim, a zeladoria dos bairros como um recurso para melhorar a segurança pública. Cuidar do ambiente urbano, com o propósito de controlar as oportunidades de crime, é a verdadeira vocação do município para a segurança. Mas isso não pode ser reduzido ao investimento na iluminação da cidade. Todos os residentes merecem ruas, calçadas e praças bem iluminadas. No entanto, para que a iluminação tenha efeito na redução do crime deve vir acompanhada de outras medidas como poda de árvores, coleta de lixo, varrição, mudança na sinalização de ruas e pavimentação, entre outras ações que são de competência exclusiva do município. Isso passa a ser um recurso da segurança pública quando essas ações são implementadas, após diagnóstico, em uma área que concentra indicadores de desordem física e social e com registro de crimes de oportunidade.

Essa estratégia também tem grandes chances de alcançar bons resultados na segurança pública, mas além de ser baseada em evidências é importante que empregue métodos apropriados. A literatura internacional contribui com metodologias testadas e validadas empiricamente, como é o caso do Iara ("Identificar, Analisar, Responder e Avaliar", na sigla em português), que foi criado por John Eck e William Spelman em 1987 e é um método precursor do policiamento orientado a problemas.

Os cidadãos querem e merecem se sentir seguros na cidade, mesmo que a cidade não seja totalmente segura. O prefeito ou a prefeita tem a responsabilidade de atender essa demanda. No entanto, as estratégias de enfrentamento são tão ou mais complexas que os problemas.