Sob título semelhante ("Uma agenda positiva para o agro no clima", 10/9), nesta mesma Folha, diversos autores ambientalistas teceram severas críticas a carta enviada à Secretária do Clima, da qual fomos signatários. Uma lástima, pois o objetivo do documento foi ser propositivo. A carta tinha intenção oposta, pois somente unidos conseguiremos avançar na questão climática.

Grave erro, no artigo mencionado, é culpar o agronegócio pelo desmatamento, maior fator de emissões do Brasil. A maior parte, 90% no caso da amazônia, é ilegal. Juntos, ambientalismo e agronegócio precisariam pressionar os poderes públicos a enfrentar o crime cada dia mais organizado. Garimpo, extração de madeira, grilo de florestas —tudo ilegal— exigem ação. Nestes últimos meses, uma greve reivindicatória no Ibama fragilizou muito as fiscalizações: precisamos de reforço da Polícia Federal na região. É inaceitável confundir a já complexa questão. Crime é responsabilidade dos Poderes públicos, não tem nada a ver com o agronegócio.

Fazenda no interior de Pernambuco usa bioinsumos na plantação de milho - Arquivo Pessoal

Outra fonte de desmatamento que classificaríamos como desobediência civil é a realizada pelos milhares de brasileiros levados à região e abandonados à própria sorte. É emergencial um processo de regularização fundiária e ambiental acompanhado de programas de extensão rural visando novas produções sustentáveis.

Esse desmatamento da sobrevivência exige apoio imediato ao pequeno produtor. Muito pouco, ou quase nada, vem sendo realizado.

Criticam as emissões de carbono na produção agropecuária, que, para o caso brasileiro, representam parcela significativa. Verdade, pois nas outras emissões, em especial as dos combustíveis fósseis, somos pequenos. Precisamos avançar, mesmo que a produção brasileira seja a que menos emita carbono. Não nos furtamos ao desafio tecnológico hoje pressionado pelas mudanças climáticas, onde dias mais quentes e menor precipitação pluviométrica reduzem a produtividade, dificultando a obrigação de alimentar o Brasil e parte do mundo.

Contemplamos na carta que, no cálculo das emissões de carbono, os avanços tecnológicos sejam corretamente computados; que a produção agropecuária referente aos biocombustíveis mereça a devida compensação setorial. Destacamos que as remoções referentes às florestas plantadas sejam adequadamente levadas em conta.

Manifestamos nossa preocupação com o que chamam de ambição da próxima NDC (contribuição nacionalmente determinada, jargão da ONU para meta climática). Para um governo, ambição precisa antes de tudo representar corretamente as ações que serão efetivamente realizadas —ou rapidamente se perde credibilidade.

A grande emissão de carbono resulta dos combustíveis fósseis. O petróleo, o carvão e o gás natural são utilizados devido à sua alta densidade energética e baixo custo. Por razões geográficas e históricas, o Brasil deveria se posicionar contra —ou melhor, nossa prioridade são os biocombustíveis.

Infelizmente, ambientalistas e o agronegócio chegam divididos nesse debate. Perdemos a união no debate do Código Florestal, atrasando sua implementação. Até hoje não conseguiram analisar os mais de 6 milhões de CARs (Cadastro Ambiental Rural) apresentados pelos produtores.

Afastamo-nos ao não reconhecerem que o Brasil produz alimentos emitindo menos carbono que os demais produtores. Que não tem sentido restringir uma agricultura que já caminha no sentido correto. O posicionamento brasileiro precisaria estar na valorização dos biocombustíveis; na atração de investimentos para essas possibilidades; nas florestas plantadas; na viabilidade econômica das novas fontes de energia. Em apoiar restrições e tributação dos combustíveis fósseis, acelerando sua substituição. Estão aqui as possibilidades de liderar a nova economia. A verdadeira ambição que precisamos é no enfrentamento das emissões dos combustíveis fósseis.

Uma união improvável, infelizmente, entre o ambientalismo e o agro —vide o artigo mencionado.