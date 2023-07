'O caso Marielle parece uma novela de terror sem o final', escreve assinante

Terror

"Delator diz que bicheiro está envolvido na morte de Marielle" (Cotidiano, 30/7). O caso Marielle parece uma novela de terror sem o final. O atirador é conhecido, sabe-se quem forneceu o carro e quem o dirigiu. Sabe-se quem atuou na tentativa de destruição de provas após o assassinato, mas a principal pergunta que não quer calar é: quem foi o mandante.

Moisés Spiguel (Campinas, SP)

Homenagem na estátua da vereadora Marielle Franco que foi morta em 14 de março de 2018 - Eduardo Anizelli/Folhapress

Estatística

"Desemprego cai para 8% no segundo trimestre, menor taxa desde 2014" (Mercado, 28/7). Milhões de brasileiros desistiram de procurar emprego, pois sabem que não vão encontrar. Assim, partem para a informalidade. Quem não procura emprego, não entra nas estatísticas de desemprego. É por isso que os dados oficiais não retratam com fidedignidade a taxa de desemprego (que é muito maior do que a anunciada).

Jorge Rodrigues (Rio de Janeiro, RJ)

Partido

"Lula e o comissariado não precisavam atropelar Tebet como fizeram" (Elio Gaspari, 29/7). PT sendo PT da pior forma possível. Parece que se esquecem que há um país dividido. Tomara que essa prática não seja repetida por outros partidos em relação ao PT nas eleições municipais, afinal, vimos o que acontece com a democracia quando os personalismos imperam. O PT anda subestimando 2026. Quanto a Tebet, mantém uma rara combinação de senso de República e elegância nesse país de violências da palavra e vilipêndios de almas.

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)

Dinâmica

"Lula atiça oposição e se contradiz sobre pacificação com bolsonaristas" (Política, 29/7). Lula inaugurou o "nós contra eles" e Bolsonaro se elegeu com o subsequente "eles contra nós", que brilhou em 2018 e perdeu por pouco no ano passado. Lula retornou e substituiu o "eles" por "Bolsonaro e seus malucos". Como todos os populistas, os dois sempre precisam ter um inimigo que precisa ser destruído.

Ney Fernando (Curitiba, PR)

Disputa

"Secretarias de Tarcísio disputam espaço, e troca de acusações chega à polícia" (Política, 28/7). Pois é. Sai governo e entra governo e os secretários continuam a brigar por espaço. E o povo, como fica? Não fica né...

Paulo Francischini (São Paulo, SP)

Anúncios duvidosos

"Multinacionais têm anúncios em canais do YouTube que espalham mentiras sobre a Amazônia" (Ambiente, 28/7). É importante boicotar essas empresas que ajudam a propagar desinformação. Me surpreende, sobretudo, a Unicef, que horror.

Christina Tigre (Rio de Janeiro, RJ)



Existe um procedimento de checagem dos anúncios contratados. Basta que conste dos contratos os tipos de associações não permitidas. Portanto, é mentira que as empresas não se utilizam das popularidades desses atores para explorar a propaganda. Ou seja, as empresas são piores do que os Sikeras da vida.

Marcelo Magalhães (Rio de Janeiro, RJ)



Ofício

Importante o texto "Professores que encantam: quem são e o que fazem" (Tendências/Debates, 30/7). Apesar das inúmeras dificuldades enfrentadas e da falta de políticas públicas que efetivamente os valorizem, encontram-se muitos professores com o perfil descrito no referido texto. São os conhecidos "professores inesquecíveis", cujas práticas pedagógicas marcam profundamente a vida de seus alunos.

Sérgio Antônio da Silva Leite (São Paulo, SP)



Joe Lowman nos aponta a característica de um bom professor mais apreciada pelos alunos: o entusiasmo. É quando ele conclama o seu deus interior para que converse com o deus interior dos que estão ali, no solo sagrado da casa de instrução.

Fauzi Timaco Jorge (São Paulo, SP)



O professor poderia acrescentar: não são obrigados a elaborar documentos enfadonhos das escolas PEI do estado de São Paulo: guias de aprendizagem, programa de ação e "comprovar" o que fazem com fotos o tempo todo. Em São Paulo, a educação pública continua sem rumo. Não importa o governo, a burocracia impera.

Mara Chagas (São Paulo, SP)

Homofobia

"Dono de imóvel é condenado por rejeitar alugar flat para casal gay" (Rogério Gentile, 28/7). Sejamos intolerantes com a intolerância.

Claudio Goldman (São Paulo, SP)



Além do absurdo da discriminação, por que o locatário não foi avisado disso antes de aparecer com toda a mudança à porta do flat? Esse locador parece não ter respeito nem pela própria mãe, isso sim!

Henrique Oliveira (Cascavel, PR)

Academia

"Outras bobagens" (Opinião, 28/7). Faço coro com essa excelente matéria. Além disso, os autores não incluíram em sua lista a maior de todas as pseudociências: a experimentação animal. Essa prática "queridinha" no meio acadêmico não cumpre diversos critérios para que seja de fato uma atividade científica. Tais experimentos seguem amparados pela ganância da indústria farmacêutica (e produtividade acadêmica) e por conta do especismo enraizado na nossa cultura.

Paula Brügger (Florianópolis, SC)

História

"Casarão do século 19 é demolido em Santa Cecília" (São Paulo Antiga, 29/7). Apagar a memória é apagar a história para apagar o cidadão e transformá-los em seres sem vivacidade, sem aspirações e desejos! Robozinhos humanos!

Maria Eloisa Montero Miguez (São Bernardo do Campo, SP)



Lá vem mais um espigão padrão com "studios" de 26 m² custando R$ 400 mil. É muito triste isso tudo.

Eliane Freitas (São Paulo, SP)

Ganhos

"Jornalismo só de oposição é partido; e ainda Márcia Sensitiva e os analistas" (Reinaldo Azevedo, 27/7). Os investidores ganhariam mais com a Márcia Sensitiva do que com certos analistas da Faria Lima.

Maria Alves (Brasília, DF)