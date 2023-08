Leitor afirma que Bolsonaro 'gourmetizou' a corrupção

Joias, militares, Cid e Bolsonaro

Quem disse que o Bolsonaro não tem sofisticação? De Fiat Elba e dinheiro na cueca passamos a coleção de joias, pedras preciosas e Rolex. O governo Bolsonaro "gourmetizou" a corrupção ("Mauro Cid tentou vender Rolex recebido por Bolsonaro por US$ 60 mil", Política, 5/8).

Thiago Aguiar Rodrigues (Rio de Janeiro, RJ)

Charge "Desonra ao Mérito", do médico Thiago Aguiar Rodrigues, a respeito do noticiário envolvendo Mauro Cid - Thiago Aguiar Rodrigues



Garimpos, joias, pedras preciosas, barras de ouro, diamantes são palavras relevantes no Brasil nos últimos quatro anos, justo num governo aparelhado de cabo a rabo por militares ("Emails apontam que Bolsonaro recebeu pedras preciosas, e CPI aciona PGR", Política, 6/8). Perguntar não ofende: há cursos na Aman (Academia Militar das Agulhas Negras) versando sobre esses tópicos? Cid se destacou nessa matéria?

Jayme Kopelman (São Paulo, SP)

A cada dia nos deparamos com mais falcatruas do ex-governante. Que bom que a população acordou.

Rosana Brito (Curitiba, PR)

Combate ao assédio

Muito bem ("Lutadora de 16 anos dá mata-leão em suspeito de assédio dentro de ônibus rodoviário", Cotidiano, 6/8). Não iremos mais aceitar a importunação. Tentou, levou!

Mônica Casarin Fernandes Elsen (Rio de Janeiro, RJ)

Uma lutadora de jiu-jítsu de 16 anos, moradora de Montes Claros (MG), imobilizou com mata-leão suspeito de assédio dentro de ônibus em viagem para Vitória (ES) - Reprodução/TV Gazeta

Vi advogado comentar que ela pode ser processada. Agressão é crime. O cara era suspeito, e ela não é autoridade. A regra é clara, Arnaldo.

Emilio Bazzani (São Caetano do Sul, SP)



Há quem acredite no homem. Mas a versão dele não se sustenta. A menina disse que o cara passou a mão na perna, uma mão caída não faz carinho, inconsistência 1. Dois, se ele estivesse dormindo, teria sido surpreendido com o golpe e não entenderia o que estava acontecendo, não poderia sair dizendo que a mão caiu na perna porque não teria visto isso. Brava garota!

Diego Rodrigues (São Bernardo do Campo, SP)

Big techs na mira

Moraes arruma, limpa a casa. Homem sem medo. Gosto assim. Avante, Moraes ("Moraes atua para incluir no Código Eleitoral regras que enquadrem big techs", Política, 6/8).

Aparecida Alves (São Bernardo do Campo, SP)



Não seria o caso de o ministro se candidatar a um cargo legislativo? Se eleito, poderia fazer leis. Como atualmente pertence ao Judiciário, só pode executar leis, correto?

Nilo Mismetti (São Paulo, SP)

Laerte

Que sinuca interessante ("Laerte tem produtos licenciados e ganha coleção de camisetas e canecas", Ilustrada, 5/8). Nos anos 70, o Henfil se mudou para os EUA e voltou horrorizado que queriam fazer camiseta da Grauna, caneca da Grauna, bonequinho da Grauna, e ele falava que não venderia sua arte para o consumismo. Agora temos uma das maiores cartunistas da nossa geração abraçando o lance consumista. E daí, né? Vou querer uma dessas canecas aí.

Paul Constantinides (Jacareí, SP)

Tarcísio vai imprimir livro

Sabia que não seria fácil, mas confesso que surpreende a ousadia do Tarcísio de Freitas em sucatear a educação ("Após pressão, governo de SP recua e vai imprimir e encadernar livro digital para alunos", Cotidiano, 6/8). O assunto merece muita discussão. Até a desculpa de "imprimir" o material é complicada porque não tem como garantir uma qualidade satisfatória para todes.

Gabriela Torres (São Paulo, SP)



Tarcísio não nomeou amigo ou cooptação política. Buscou Renato Feder que levou o Paraná ao primeiro lugar no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) em 2021. Profissionalismo e resultados.

João Braga (Marília, SP)



A educação nunca esteve a cargo de governadores ignorantes. É atribuição do MEC. Querer mudar é ridículo e vai prejudicar ainda mais os estudantes pobres. Tarcísio só faz mal a SP, mas lesar crianças e adolescentes é aberração que nem os piores governadores tinham feito.

Leonilda Pereira Simões (São Paulo, SP)

Guerra da Ucrânia

Os ricos fazem as guerras, e os pobres morrem nelas ("Ucrânia ataca segundo navio russo e faz ultimato naval", Mundo, 6/8).

Rodrigo Bandeira (Santana, AP)

OAB

Os pretos que estão na ponta da linha, aqui em baixo, sofrem discriminação, racismo cotidianamente, e a totalidade sente que não tem acesso a justiça para denunciar tais crimes hediondos ("OAB-SP quer comissão de combate ao racismo em todas as unidades do estado", Política, 6/8). A sociedade precisa de diversidade de profissionais na advocacia, não só profissionais negros, mas principalmente estes, acredito, teriam mais empatia para defender vítimas de racismo, pois sabem e sentem o horror do racismo, coisas que advogado não preto não sente, não sabe, nem quer saber.

Luiz Gonçalves dos Santos (Guaratinguetá, SP)

Tributação dos ricos

Brasil fazendo justiça ("Segunda parte da Reforma Tributária tentará colocar ricos no Imposto de Renda", Mercado, 6/8)! Só falta aplicar isso na classe ociosa. Também tem que tributar mais os bancos, os rendimentos de aplicação financeira, os rendimentos sobre a jogatina, cobrar mais dos apostadores, dos que não fazem nada e vivem ostentando.

Ednilson Alves Deo (Santo André, SP)



Antes não entendia direito a razão da tributação de dividendos, já que o lucro é tributado antes da distribuição. Agora entendo. Diminuir a tributação das empresas é beneficiar o mercado que produz e gera empregos, tributar o acionista é coletar impostos daquele que mais lucra com o resultado da empresa. Estou otimista, espero que o Congressos aprove tais reformas e que uma sociedade mais justa possa emergir.

Maxmilliano de O. Reis (Goiânia, GO)

Bate-boca de políticos

"Você sente ali e se comporte, diz prefeito de Ilhabela a vereadora" (Painel, 5/8). Dois fofos do PL.

Alcides Castro (São Bernardo do Campo, SP)