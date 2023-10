Leitores comentam desrespeito de grupos evangélicos pela figura de Maria

Padroeira

"Nossa Senhora Aparecida foi de unanimidade nacional a alvo de disputas religiosas" (Cotidiano, 11/10). Hoje as pessoas estão mais preocupadas em odiar o próximo do que em aceitar os divergentes com humildade e generosidade no coração! Tudo gira em torno do poder e da arrecadação de dinheiro!

Sueli Iossi (Ribeirão Preto, SP)



Os evangélicos nutrem um amor enorme por Jesus, mas desrespeitam na mesma proporção sua mãe Maria. Que filho admite que maltratem sua mãe?

João Pastina Neto (Pereiras, SP)

Imagem de Nossa Senhora feita pelo artista plástico Gilmar Pina, em Aparecida - Rubens Cavallari/Folhapress

Romeiros

"A comovente e perigosa caminhada dos peregrinos na Via Dutra" (Mauro Calliari, 12/10). Os órgãos de trânsito devem reduzir a velocidade dos carros nas principais estradas usadas para chegar em Aparecida. Também os peregrinos devem caminhar somente das 6h às 18h. Essas medidas diminuirão os acidentes com carros.

Amarildo Barros (Salvador, BA)

Temor

"Lula viu pavor de aliados em noite do 1º turno e buscou abafar susto com Bolsonaro" (Política, 11/10). Não foram somente os aliados do então candidato Lula, mas sim uma imensa maioria que viu a destruição do Brasil. Ainda tinham milhões de apoiadores e eleitores propensos a quererem que continuasse o descalabro que estávamos vivenciando e que colaborariam para sua pretensa reeleição.

Maria Irene de Freitas (Rio de Janeiro, RJ)



Nosso maior medo mesmo era o inominável ser reeleito no primeiro turno. Seria o fim de tudo o que levamos décadas construindo. Jamais teremos um sentimento de gratidão a um político como temos ao Lula por ter salvado a democracia em nosso país.

Josefina Martins (São José dos Campos, SP)



Eleição é isso, tensão total, tudo pode acontecer. Mais difícil é aturar a falta de caráter e a covardia de quem não respeita a Constituição e esnoba a democracia, recusando-se a entregar a faixa presidencial ao sucessor.

Matheus Lourenço (São Paulo, SP)

Cidade maravilhosa

"Nome do chefe mais procurado do CV ficou fora de banco nacional de foragidos" (Cotidiano, 10/10). Apesar de ter parentes na cidade do Rio de Janeiro e julgá-la a mais bonita do mundo, há muitos anos não piso lá e não pretendo fazê-lo. Além dos tiroteios, arrastões, balas perdidas, corro o risco de ser confundido com alguém jurado de morte. Não há beleza que me convença a arriscar minha vida.

Luciano Nogueira Marmontel (Pouso Alegre, MG)

Estorno

"Justiça suspende estornos de cartão de crédito para clientes da 123milhas" (Mercado, 11/10). Que Justiça é essa que devia transferir este processo para instância criminal já que se trata de golpe tipo pirâmide praticado pela tal empresa de turismo.

Fernando Borges (São Paulo, SP)



Violência brasileira

"Segundo voo da FAB vindo de Israel traz pets além de repatriados" (Mundo, 11/10). Muita gente voltou sã e salva no avião da FAB e só faltou beijar o solo brasileiro. Até aí tudo bem, foi um grande alívio sair daquele inferno. Só que aqui também temos a nossa guerra particular. Temos que dar um jeito de acabar com isso também. E boa parte da violência de um país advém de duas coisas: corrupção (que surrupia o dinheiro destinado ao povo) e leis frouxas contra a criminalidade.

Jaime Pereira da Silva (São Paulo, SP)

Craque

"O Brasil quer ver outro futebol na seleção" (Tostão, 10/10). Em sua ótima coluna, quando Tostão escreve que Neymar não tem a inteligência coletiva do Messi, parece o menor problema. Neymar não tem inteligência emocional ou tática, é de uma pequenez intelectual absurda, o que faz com que tecnicamente seja um desperdício. Neymar parece que precisa ser liderado, guiado e, ao menos na seleção brasileira, enxergam-no como um craque e líder, o que é um grande engano.

Anísio Franco Câmara (São Paulo, SP)

Direito do consumidor

"Pegar ou largar" (Ruy Castro, 12/10). Parabéns. Exatamente isso. Aproveito para clamar (nem pedir) que pessoas ou órgãos públicos coloquem ordem na terra de ninguém das farmácias. Medicações, o bem mais precioso, particularmente dos idosos, virou moeda de troca dos seus dados. Descaradamente, preços dobram ou caem pela metade se usar laboratório, plano de saúde, aplicativos etc. Uma vergonha.

João Aris Kouyoumdjian (São José do Rio Preto, SP)



Imagino a frustração do Ruy por ter um espaço definido para a sua crônica. Sim, porque se fosse discorrer sobre todas as sacanagens a que estamos expostos hoje, ia precisar de páginas do jornal.

José Almeida (Belo Horizonte, MG)

Scorsese

"Scorsese, aos 80, fala sobre a importância de ir ao cinema, TikTok, DiCaprio e fé; leia" (Ilustrada, 10/10). Pena ser tão curta a entrevista do nosso famoso diretor. Mas é um privilégio sentir que, mesmo analógicos, tanto ele como muitos de nós estamos vivos, enfim!

Rodrigo Contrera (Taboão da Serra, SP)

Terror

"Ruim, novo ‘Exorcista’ é terror moralista que desvirtua o original" (Ilustrada, 12/10). Grande crítica! Resumiu o zeitgeist hollywodiano. A arte era muito melhor quando se submetia apenas aos ditames comerciais do que quando passou a se subordinar à militância e exibicionismo moral.

Pedro Luis Rodrigues (São Paulo, SP)

Empatia

"Com quem você se importa?" (Assim Como Você, 10/10). Costumo ler com prazer os textos de Jairo Marques. Mas neste ele se superou, seja pela importância da mensagem, seja pela beleza e pela ternura com que a transmitiu. Deu mais luz e cores ao meu dia e, creio, ao de muitíssimos leitores.

Zenon Lotufo Junior (São Paulo, SP)