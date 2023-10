Você já foi responsável pelo cuidado de alguém? Conte sua experiência para a Folha

São Paulo

Em Belém (PA), um projeto-piloto da prefeitura com a Open Society Foundations e ONU Mulheres Brasil pretende criar uma rede de apoio para mulheres que exercem atividades que equivalem a uma jornada de trabalho e, na maioria das vezes, não são remuneradas.

Esse tipo de ocupação compõe a chamada economia do cuidado, que costuma ter um impacto direto na rotina de mulheres. Muitas vezes são vários membros na família que exigem uma atenção específica e sobrecarregam apenas uma pessoa. Soma-se rotina do trabalho formal com afazeres domésticos e cuidados especiais de crianças e idosos.

Mulheres são as principais impactadas pelas múltiplas jornadas de trabalho - Jacob Lund/Adobe Stock

A exaustão que provém dessa responsabilidade centralizada é citada por inúmeras brasileiras, como mostra a coluna de Mirian Goldenberg. O acúmulo de tarefas pode comprometer bastante a saúde física e mental dessas pessoas, que acabam deixando o autocuidado no final da lista de prioridades.

