'Bolsonaristas e lulopetistas se digladiam, mas ambas as turbas têm muito em comum', diz leitor

"Gravação foi estopim para suspeita de ‘rachadinha’ contra Janones" (Política, 29/11). Bolsonaristas e lulopetistas se digladiam, mas ambas as turbas têm muito em comum. A prática de ilicitudes é apenas uma das características em comum. Dentro dessa seara, as atividades vão desde as rachadinhas até gigantescos e complexos esquemas de corrupção (como o mensalão e petrolão).

"PL de Bolsonaro formaliza pedido de cassação de Janones após suspeita de ‘rachadinha’" (Política, 29/11). E a de Flávio Bolsonaro, não vai ser pedida a cassação dele?

Janones em sessão da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara - Billy Boss - 29.mar.23/ Câmara dos Deputados

Relações de poder

"CNJ vai apurar conduta de juíza do trabalho que gritou com testemunha" (Mercado, 29/11). O Brasil ainda é o país do "sabe com quem está falando?". Essa magistrada se sente um ser superior e exige esse tratamento de um simples mortal.

Tratar as pessoas com urbanidade, na vida, é sinal de grandeza. Por mais relevante que seja a função que exerce, do outro lado está um ser humano que deve ser tratado com respeito e dignidade. O que falta ao brasileiro, quase todos, é o respeito ao próximo. Enquanto não houver respeito ao próximo, em todas as situações, o Brasil estará fadado ao fracasso, e não se construirá uma nação.

Rompimento

Depois de a Bolívia ter rompido relações com Israel, depois de Chile, Colômbia e Honduras terem retirado seus embaixadores de lá, o que o Brasil está esperando para romper relações, ou ao menos retirar nosso embaixador de Tel Aviv, em resposta a esse massacre diuturno contra o povo palestino?

Reajuste

"Tarcísio e Nunes divergem sobre aumento de passagem em ano eleitoral" (Cotidiano, 29/11). Gostaria de ver uma competição saudável de quem oferece o melhor serviço de mobilidade. Essa fixação por privatização do Tarcísio poderia ser trocada por meritocracia de gestão de obras, por exemplo. O governo estadual gerencia as obras de uma linha de metrô e a outra concede totalmente a outra linha, veremos quem é o melhor tocador de obra e, de quebra, em vez de uma, teremos duas linhas em construção.

Imposto

"Alckmin diz que taxar compras internacionais de até US$ 50 é ‘próximo passo’" (Mercado, 29/11). O que este governo está esperando para tomar esta atitude? Destruir empregos é muito fácil para os exportadores de outros países. Temos de cuidar das empresas e empregos de nosso país. Chega de abrir as pernas para a indústria estrangeira. Que finquem suas indústrias em nosso solo e paguem os impostos que todos nós pagamos.

Iguarias brasileiras

"Cuscuz paulista é eleito a pior comida do Brasil por guia americano; veja lista com top dez" (F5, 29/11). Esse guia americano deveria se preocupar com as porcarias que tem em casa, não com o que não tem capacidade nem paladar para classificar. Adoro cuscuz paulista ou qualquer outro tipo, de preferência com sardinhas e camarão.

Os ianques entendem mesmo é de fast-food e molho de churrasco (que não presta para nada).

Cuscuz paulista do Bar da Dona Onça - Divulgação

Apreciação

"‘Paguem a mais por queijos brasileiros’, diz Alex Atala em evento de chefs da América Latina no Rio" (Comida, 27/11). Os queijos mineiros de pequenos produtores, feitos com leite cru, são verdadeiras joias, que merecem ser apreciadas com grande esmero.

Com vinhos e queijos premiados todo dia lá fora, não entendo a teimosia de se manter o dogma "o importado é melhor". Até quando a globalização nos põe em papel de destaque, conseguimos olhar para dentro de nós mesmos com desdém.

Privilégios literários

"Por que evangélicos são excluídos da cena literária do Brasil?" (Juliano Spyer, 27/11). Em contrapartida, pergunto: por que as literaturas católica, muçulmana, umbandista ou espírita não fazem parte do mainstream da literatura nacional? A Flip não é nicho para livros provenientes de qualquer corrente religiosa ou crença. A Flip é laica, graças a Deus!

Paul McCartney

"Como foi o show surpresa de Paul McCartney no Clube do Choro, em Brasília" (Ilustrada, 28/11). Ai, quem me dera ser um desses sortudos! Realmente, um evento para se lembrar pelo resto da vida!

Paul McCartney é um exemplo aos jovens "astros", sendo ele um dos maiores de todos os tempos. Sempre tem um comportamento próximo aos seus fãs, com respeito e atenção. Enquanto alguns astros pop cobram para tirar uma simples foto, sem encostar no fã e com cara de nojo...

Fantástico. Eu era frequentador contumaz do Clube do Choro quando morei em Brasilia. Imagino a atmosfera com um show do Paul McCartney. Esses 200 ganharam na loteria.

