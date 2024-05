A polarização não interessa a ninguém, diz leitor sobre tragédia no RS

Chuvas no Sul

"’Não devemos polarizar catástrofe do RS’, diz Luciano Hang, dono da Havan" (Mercado, 11/5). Vamos tirar o chapéu aos empresários e ao agro. Estou aqui e por incrível que pareça conectado por satélite. Enquanto estamos de teco-teco, os caras estão na Nasa. Nunca vi algo igual. Os helicópteros pousam em qualquer lugar e em qualquer situação. Tudo incrivelmente com a mais avançada tecnologia.

Zelis Pereira Furlan (Riberão Preto, SP)

Esse empresário burlou, com a colaboração de prefeitos e vereadores, as legislações locais sobre reservas legais, em várias cidades, para instalar as suas lojas aonde desejava, em total desconsideração com o meio ambiente. Disse, literalmente, que a questão ambiental é o câncer do país. Não é uma vítima da tragédia, mas um dos responsáveis.

Juliana Santana Rick (Belo Horizonte, MG)

A polarização não interessa a ninguém. Em uma democracia, a disputa política deve ser uma coisa normal e respeitosa, não essa baixaria que temos visto e ouvido. As mudanças climáticas vieram para ficar por muito tempo. O urbanismo precisa ser repensado. Não se pode esquecer quando a tragédia passar, que é o que geralmente acontece.

João Batista Tibiriçá (Goiânia, GO)

Reconstrução da ponte sobre o rio Taquari, na rodovia BR-396, que liga as cidades de Lajeado e Estrela, no RS - Defesa Civil de São Paulo - 6.mai.24/AFP

Guerra Israel-Hamas

"Vozes pró-Palestina estão sob censura no Brasil e nos EUA" (Glenn Greenwald, 11/5). Sou solidária aos judeus, pois sei o que significa sofrer preconceito, principalmente nas redes sociais. Uma parte do Brasil odeia os evangélicos.

Telma Saraiva (Campinas, SP)

Um dia os judeus tiveram vozes pró-criação do Estado de Israel, vozes contra o genocídio da Segunda Guerra, vozes contra a injustiça contra os judeus. A pergunta é por que os descendentes desses judeus são contra as vozes pró-palestinos, vozes contra os crimes e a barbárie que acontece em Gaza?

Yussef Mahmud M. Mustafa (São Paulo, SP)

Maternidade

"Atriz da Globo e mãe trans, Isis Broken diz que lidou com discriminação após marido engravidar" (F5, 11/5). Educação, formação, compreensão. As escolhas são outras, as narrativas são outras, as possibilidades são outras. Quem realmente quiser aceitar, acolher e compreender vai transformar suas antigas convicções em aceitação, acolhimento e compreensão.

Adalto Fonseca Júnior (Vitória, ES)

"‘Máquina de Leite’ retrata nascimento de filha como luto da mãe" (Ilustrada, 10/5). Não li o livro, ainda, mas a leitura da matéria me levou a me ver refletida nela quando ganhei meus filhos gêmeos. Não tinha conseguido pôr palavras nos meus sentimentos tão contraditórios dos dias que se seguiram ao parto. E, agora, lendo a expressão luto de si mesma, acho que é exatamente isso.

Graciela Carvalho (Brasília, DF)

Opinião de amigo

"Lula é um maestro, mas governo não encontrou o tom, diz Frei Betto" (Política, 11/5). Acho Frei Betto uma das personalidades mais lúcidas de nossa sociedade. Pena que, como ele mesmo afirma, a sociedade, as igrejas, a política, estão movidas por ódios, riquezas pessoais, insensibilidade com os mais necessitados e por aumento das desigualdades. Lamentável. O Brasil devia ouvir mais Frei Betto.

Talviano José de Oliveira (Varginha, MG)

Admiro muito Frei Betto, mas ele precisa rever essa posição sobre a direita. Até por ser cristão. Cristo mandava amar os inimigos, e dialogou com Zaqueu, Nicodemos, José de Arimatéia. O capitalismo de hoje não é aquele explorador cruel do século 19 que Marx analisou.

Marcos Valério Rocha (Luzitânia, GO)

Praia de Copacabana

"Espaço de show de Madonna no Rio comporta no máximo 875 mil pessoas, segundo estimativa do Datafolha" (Ilustrada, 10/5). Está na cara que não havia 1,6 milhão de pessoas na praia de Copacabana. O Datafolha presta um excelente serviço ao desmontar a farsa montada para enaltecer um espetáculo que, se algum mérito teve, foi de divulgar a imagem do Rio como destino turístico.

Paulo Roberto Dufrayer de Oliveira (Rio de Janeiro, RJ)

A relevância do evento não se mede pelos números. Mas, é visível que inflacionaram os números, pois o palco estava no Copacabana Palace e o final da pista na avenida Princesa Isabel, só 1 quilômetro de praia. Nós já relativizamos a mentira, esse é o problema. De resto, foi um espetáculo maravilhoso!

Silvia Ramos (São Paulo, SP)

Realidade urbana

"Jovem de 19 anos morre ao ser atropelada por engenheiro alcoolizado em São Caetano do Sul" (Cotidiano, 11/5). É urgente a reformulação de algumas leis e, dependendo da capacidade econômica do autor, que mexa no bolso também. Que na próxima eleição elejamos políticos mais responsáveis e com compromisso.

Rogério Cerqueira (Diadema, SP)

Mudança climática

"Projetos no Congresso trarão danos irreversíveis ao meio ambiente" (Txai Suruí, 10/5). Espero que esta terrível tragédia, que teve contribuição política de deputados e governo do RS que modificaram as leis ambientalistas do RS, tomem consciência e retirem da pauta projetos que promovem a destruição do meio ambiente!

Marilia Balbi (São Vicente, SP)