Da minha mãe, herdei a música, a poesia e a rinite, diz leitor

Para comemorar o Dia das Mães, celebrado neste domingo (12), a Folha perguntou aos leitores qual característica eles consideram que herdaram das suas figuras maternas mais próximas.

Os assinantes citaram várias, que vão desde a personalidade forte até a herança genética da rinite. Outros comentam hábitos como o de beber chá em detrimento do café e hobbies como o de cultivar árvores. Confira algumas respostas a seguir.

Herdei muito da personalidade: resiliência, "língua afiada", humildade e amor pelo cuidado, tanto que fiz enfermagem por gostar do cuidado. Minhas filhas, que tiveram uma convivência razoável com ela antes da partida, dizem que me pareço com ela na hora das "broncas".

Silvia Regina Bicudo Negretti (Taboão da Serra, SP)

Poucas características físicas, mas com certeza uma personalidade forte, proativa, agilizada e furiosa! Dizem que nosso temperamento é parecido, ou seja, somos explosivas e reclamonas. Eu concordo em partes. Nós gostamos de cozinhar e de ajeitar a casa. Somos bem receptivas! Também gostamos de mesa farta, com bolinho, café, pães... Receber pessoas é um evento. Se alguém dormir em casa, ajeitamos a cama e deixamos o mais caprichado possível.

Mariana Couto (São Paulo, SP)

De personalidade: servir ao próximo. Arrecadar para distribuir. Seja alimentos, agasalhos, projetos sociais, caritativos e similares.

Aderson de Castro Soares Neto (São Paulo, SP)

Estoque de mercadoria em câmara fria de floricultura para produção para o Dia das Mães - Zanone Fraissat/Folhapress

A pele macia e a jovialidade do corpo. O jeito de olhar e a sensação de estar de bem com a vida. A generosidade e compaixão. Além do gosto pela MPB.

Patricia Fernanda Gouveia da Silva (Rio de Janeiro, RJ)

O bom humor e o riso fácil. Também de cozinhar e reinventar receitas.

Fernanda Lopes (São Paulo, SP)

Herdei aparência física, extroversão, gosto por música e artes. Me dou bem com pessoas, gosto de conversar e contar histórias. Gosto muito de música brasileira que ouvia dos discos dela em casa. Amamos e estudamos astrologia juntas.

Juliana Fazeh (Rio de Janeiro, RJ)

Dela eu puxei a música, a poesia e a rinite. Com ela, aprendi a andar, balbuciar "mamãe" e a cozinhar estrogonofe. Peguei o ofício, a autoestima injustificada e a impetuosidade. Por causa dela, me tornei rebelde, andei maltrapilho e fui namorador. Com ela, tive profundas conversas filosóficas que deram mais sentido ao amor e à complexidade da vida.

Philippe de Oliveira Nader (Rio de Janeiro, RJ)

Os cabelos e o gênio. Também o de cultivar árvores frutíferas e outras plantas.

Pedro Romualdo de Oliveira (São Paulo, SP)

Personalidade e amor pela profissão. Calma e olhar com amor para o outro.

Daniela Angelo Miranda (Brasília, DF)

Só depois dos trinta é que comecei a acolher e a gostar de muitos dos meus traços que claramente são herança da minha mãe, mas a verdade é que eu sou a cara dela, literalmente. Mas não para por aí, faço gestos iguaizinhos aos dela, meu jeito de falar só não é mais parecido com o dela do que nossas vozes e a indignação com injustiças sociais é no mesmo nível —altíssimo! Minha mãe cria métodos para tudo! De vez em quando me pego definindo a ordem das etapas do banho antes de entrar no box e caio na risada! E não é que eu gosto?

Marina Sartori (Florianópolis, SC)

Sim, gosto por rock, culinária e filmes de terror e possuímos talentos na culinária.

Emanuel Cesar Gonçalves de Jesus (Itaquaquecetuba, SP)

Postura empreendedora, capacidade de organização, honestidade, generosidade e hábito por beber chá e não café.

Marcos Cesar Simor Pani (Rio de Janeiro, RJ)