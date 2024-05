'Desproporcional é dirigir a 156 km/h, matar uma pessoa e agir como se nada tivesse acontecido', diz leitora

Decisão judicial

"Justiça de SP determina prisão preventiva de motorista do Porsche" (Cotidiano, 3/5). Antes tarde que nunca! Deveria estar preso desde o dia da morte do motorista de aplicativo.

Gerlane Souza (São Paulo, SP)

Desproporcional é dirigir a 156 km/h, matar uma pessoa e agir como se nada tivesse acontecido.

Luciane Santos (São Paulo, SP)

Porsche azul ficou com dianteira destruída após colisão com Sandero na avenida Salim Maluf, em São Paulo - Divulgação/Polícia Civil

Adiamento

"Governo adia Concurso Nacional Unificado e ainda não há nova data" (Mercado, 3/5). Quando o Enem foi implementado como meio de entrada nas universidades federais, essa foi a principal crítica ao modelo: uma falha local pode levar à uma catástrofe sistêmica. Gaúchos e catarinenses merecem constitucionalmente isonomia na realização da prova e, com as chuvas, neste domingo, impossível. Por outro lado, 96% dos candidatos terão inconvenientes com a remarcação da prova, potencialmente sérios. Já pensou, agora no outono, que podem começar as tempestades de areia em Minas e São Paulo?

Samuel Pacheco (São Paulo, SP)

Conceitos

"Estamos nas mãos de Musk e Zuckerberg, oportunistas desprovidos de ética" (Fernanda Torres, 1º/5). Excelente reflexão. Entretanto, precisamos conceituar, filosoficamente, o que é ética e moral. Enquanto a primeira refere-se aos valores e princípios do comportamento singular, a segunda refere-se ao coletivo. Portanto, esses indivíduos trazem consigo uma ética, que se denomina de ética da perversidade.

Luiz Antonio Sypriano (Piraquara, PR)



Mudanças climáticas

"Tanto faz ser ateu climático: a crise do clima acredita em você" (Reinaldo José Lopes, 4/5). Triste realidade. Nas próximas décadas, o estilo de vida ficará mais caro do que já é. Não teremos mais alimentos baratos por causa das chuvas e secas extremas, vai ficar caro comer. Eu concordo totalmente com o texto do Reinaldo, mas eu penso que a sociedade precisa assumir a responsabilidade e parar de eleger parlamentares, governadores e prefeitos que negam esses problemas e se omitem.

Rodrigo Henrique (Bebedouro, SP)

Escolhas

"O doce de leite fajuto e o declínio da civilização" (Cozinha Bruta, 1º/5). Exemplos assim me fazem ir à feira todo domingo e comprar alimentos frescos direto dos produtores locais. Quem optar por qualidade dos alimentos, tem que abrir mão da praticidade e voltar às origens.

Glaucia Liberali (São João da Boa Vista, SP)

O errado é quem produz um produto enganador, não quem compra, iludido. O errado é permitir que se registre um produto enganador.

Marcia Herrmann Ferrari (São Paulo, SP)