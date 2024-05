'Essas derrotas consideradas de Lula, são dele mesmo ou do Brasil?', questiona leitor

Articulação política

"Congresso impõe derrotas a Lula, e governo sofre ampla traição entre partidos aliados" (Política, 28/5). Essas derrotas consideradas de Lula, são dele mesmo ou do Brasil?

Elias Estevam da Ribeiro (Belo Horizonte, MG)

Passou da hora de Lula fazer uma reforma ministerial, tirando cargos e ministérios desses traidores. Ou você está com o governo ou não está.

Felipe José Fernandes Macedo (São João Del Rei, MG)

Lula já não governa. É Arthur Lira quem o faz —um primeiro-ministro (de fato) muito melhor do que Lula como chefe de Estado (de direito), cuja diplomacia é confusa e da qual o país nenhum proveito positivo até agora tirou.

Nelson Vidal Gomes (Fortaleza, CE)

O presidente Lula em reunião sobre o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, no Palácio do Planalto - Pedro Ladeira/Folhapress

Fim das saidinhas

"Congresso derruba veto e acaba com saidinhas de presos, em derrota de Lula" (Cotidiano, 28/5). Ao derrubar o veto presidencial sobre as saidinhas, o Congresso Nacional mostrou não só sua aversão às evidências, mas também que o espírito punitivista, que atuou no massacre do Carandiru —gerando a maior facção do Brasil— e que vitima pretos e pobres, continua entre nós.

Nildo Santos (São Paulo, SP)

Cruel é o que os presos fazem para ir para trás das grades. Se pode dar a "saidinha", então não há motivo para estar preso. Não há lógica no sistema de saída temporária.

Maria Cecilia C. Silva (São Paulo, SP)

Das políticas públicas, segurança pública é aquela em que o debate é o menos baseado em evidências ou mesmo em alguma racionalidade.

Joabe Souza (São Paulo, SP)

Suspeitas

"Prefeitura sob comando de irmã banca prejuízo de obra com emenda de ministro de Lula" (Política, 28/5). Se não tem culpa no cartório, peça demissão e prove a sua inocência. Seria a atitude decente.

Geraldo de Carvalho Jr. (São Paulo, SP)

Elevação dos tributos

"Governo estuda elevar tributação de cigarros para ajudar a compensar desoneração" (Mercado, 27/5). Tributa o cigarro, o álcool. Não tanto pelo dinheiro, mas pela saúde do brasileiro.

Rives Passos (Campo Grande, MS)

Evento evangélico

"Tarcísio e Nunes devem reeditar aceno a evangélicos e comparecer à Marcha para Jesus" (Política, 27/5). A Marcha para Jesus deveria ser chamada de "Marcha fora Jesus". Hoje esse evento é uma grande reunião das pessoas que expulsariam o Cristo.

João B. de Souza (São Paulo, SP)

Às vezes me pergunto se vivo em um mundo real ou paralelo com esse tipo de pessoas que oram a Deus, mas idolatram fazer mal e assassinar os mais fracos.

Ricardo Geraldo Vieira (Juiz de Fora, MG)

Novas reservas

"Petrobras tem que acelerar exploração de petróleo, diz nova presidente" (Mercado, 27/5). A Petrobras deveria investir em fontes de energia limpa. Os fósseis estão tornando o planeta Terra inadequado para os humanos.

Osmar Silvio Garcia Oliveira (Santos, SP)

Todo mundo esclarecido pedindo para se deixar a Foz do Amazonas em paz e o governo, eleito com o compromisso da pauta ambiental e por uma margem ínfima de votos, com esse discurso do atraso. Por que não acabam com a farra das verbas infinitas para o Congresso e para o alto funcionalismo público como os juízes, ao invés de promoverem novos desastres ambientais? Chega!

Adriana Santos (Macaé, RJ)

A presidente Magda está corretíssima. O país precisa cada vez mais de petróleo. O mundo está longe de achar uma fonte que substitua o petróleo.

Sergio Roberto Ortiz Nascimento (Vicentina, MS)

Traumas

"Quando barulho de chuva dá medo" (Vera Iaconelli, 27/5). O barulho de chuva, que nesse momento nos estremece, nos remete a uma tragédia. Lá se foram vidas, lembranças, memórias. Há que se visar a natureza, os que mais necessitam, e não somente os que têm a força da grana que ergue e destrói coisas belas.

Anete Araujo Guedes (Belo Horizonte, MG)

Vivências

"Pessoas que perderam suas casas na chuva do RS relatam como é viver quase um mês em abrigos" (Cotidiano, 28/5). Sensibilidade e respeito pelos entrevistados. Parabéns, caro jornalista. Vamos precisar de você por um longo tempo ainda. Saúde a todos os voluntários, que são generosos e atuantes.

Maria Camila Machado Almeida (Porto Alegre, RS)

Performance cognitiva

"O calor cozinha nossos miolos?" (Hélio Schwartsman, 27/5). De fato, um calor escaldante atrapalha a capacidade de manter a atenção e concentração. Mas música alta de um vizinho sem noção de vida em coletividade também. Trânsito intenso deixa as pessoas estressadas. Talvez isso também afete as atividades cognitivas. Os exemplos são inúmeros...

Felipe Vasconcelos (Juiz de Fora, MG)

Hambúrgueres adulterados

"As 7 piores furadas das hamburguerias" (Cozinha Bruta, 28/5). Achei alguém que pensa como eu! Sou muito mais um X-salada de padaria do que muito hambúrguer "gourmet" de R$ 100 que vendem por aí. A parte do "cheddar" e do molho lambuzando a mão é a mais pura verdade, insuportável.

Marcelo de Souza (São Paulo, SP)