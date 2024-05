Leitoras debatem charges com Fabiane Langona e Marília Marz

São Paulo

A quadrinista Fabiane Langona e a chargista Marilia Marz, que publicam diária e semanalmente na Folha, participaram de uma conversa nesta segunda-feira (27) com as leitoras da comunidade Todas. O bate-papo foi mediado por Kleber Bonjoan, editor de arte no jornal.

O debate sobre charges, publicadas na versão impressa e digital, abordou os desafio de interpretar informações gráficas como a charge. Fabiane, graduada em jornalismo, diz que há uma lacuna até mesmo na faculdade de comunicação com relação às peças de opinião.

Charge de 23 de setembro de 2023 - Marília Marz - Folhapress

Kleber foi questionado sobre as decisões editoriais acerca das charges publicadas no veículo e perguntado sobre a charge assinada por Jean Galvão a respeito das chuvas que arrasaram o Rio Grande do Sul neste mês. A charge foi criticada pelos leitores e por seguidores nas redes sociais, embora não tenha tido o intuito de fazer piada com o tema sério, diz Jean em carta no Painel do Leitor. A publicação da resposta no Painel, explica Kleber, é uma prática comum nestes casos.

Fabiane também contou sobre sua experiência em ser xingada pelo trabalho publicado no jornal. A diferença, ressalta, é que os xingamentos têm cunho pessoal e machista. Já Marília disse que, por vezes, as pessoas presumem que ela seja um homem, por seu traço supostamente não ser o que se espera de um "traço feminino". Às leitoras, as chargistas também contaram os bastidores da profissão.

Fabiane Langona, que publica na Folha desde 2006, já passou por diferentes iniciativas do jornal com foco em publicações femininas. "Até pouco tempo atrás eu fazia tudo no papel, escaneava o material e retocava no Photoshop", diz. O foco dado para o trabalho de sua série "Viver Dói" traz reflexões políticas no cotidiano.

Para Marília Marz, que publica no jornal desde 2021, o trabalho permite analisar as pautas mais quentes da semana e produzir de forma a ir "direto ao ponto" com as charges. A autora também conta sentir diferença no tratamento de seu trabalho em relação a homens, sendo questionada sobre a autoria dos seus trabalhos ou sendo acusada de fazer charges "com muito mimimi". Além delas, publicam no jornal as chargistas Laerte e Triscila Oliveira, e a quadrinista Estela May.

O debate virtual foi o terceiro de uma série de encontros com as participantes da comunidade.

A comunidade Todas no WhatsApp é uma iniciativa da Folha para conectar leitoras, assinantes ou não, entre si e com a Redação. Para participar dos grupos de conversa preencha este formulário ou escreva para interacao@grupofolha.com.br informando nome completo, idade, cidade e assuntos de interesse.

Como parte da iniciativa Todas, a Folha presenteia mulheres com dois meses de assinatura digital grátis.