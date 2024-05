Leitores repercutem nomeação de Paulo Pimenta como ministro extraordinário

Ministro extraordinário

"Paulo Pimenta será ministro extraordinário da reconstrução do RS" (Política, 14/5). A escolha de Paulo Pimenta, para a pasta extraordinária sobre enchentes no Rio Grande do Sul, foi a mais acertada. Parlamentar gaúcho, conhece o estado, não fez parte do negacionismo climático bolsonarista nem faz parte do fisiologismo do centrão.

Antônio Beethoven Cunha de Melo (São Paulo, SP)

Acho Paulo Pimenta péssimo! Tomara que faça uma boa gestão, principalmente porque o povo do Sul está precisando. Na comunicação, foi um desastre.

Paulo Cesar Cruz (Rio de Janeiro, RJ)

O ministro Paulo Pimenta, que foi nomeado ministro extraordinário da reconstrução do RS

Último a saber

"Eduardo Leite diz que soube pela imprensa da nomeação de Pimenta para coordenar resposta a enchente" (Painel, 15/5). E? Se trata da nomeação de alguém que coordenará a ajuda de reconstrução no âmbito do governo federal. Que poder de decisão esse governador fracassado queria ter no assunto? Vá cuidar do povo necessitado de seu estado, governador, algo que não faz.

Ricardo Candido de Araujo (Taboão da Serra, SP)

Desavenças

"Temer vê oposição com sede para destruir; ex-ministro de Bolsonaro rebate e critica Lula" (Política, 14/5). Temer também parece ter sede para alguma vingança pessoal. E Ciro dizer que os dois citados por ele podem ser líderes é o pior dos mundos para a sociedade. O centrão só existe para emparedar, não aceitar que o governo atual possa funcionar e ter sucesso. O maior medo deles é que o governo funcione e o atacam por todos os lados. Todos contra o país, o que é pior.

Leonilda Pereira Simoes (São Paulo, SP)

Temer destruiu os direitos trabalhistas e abriu caminho para a extrema direita no poder. Depois fez cartinha para o Bolsonaro. É o mordomo de luxo do golpismo. Não me engana. Outra coisa: por que raios as autoridades brasileiras só discutem o Brasil no exterior?

Rogério Andrade (São Paulo, SP)

Lembro que o Bolsonaro quando tomou posse a primeira coisa que fez foi extinguir órgãos e comissões existentes. Um deles era o de resposta às catástrofes naturais. Em seguida tivemos os incêndios no Pantanal, que demoraram a ter resposta porque o órgão responsável tinha sido extinto. Agora vem esse Ciro Nogueira dizer bobagens?

Amaury Kuklinski (Campo Grande, MS)

Auxílio

"Lula anuncia medidas a famílias do RS em evento com tom de comício em meio à tragédia" (Política, 15/5). Em meio a tamanha tragédia, toda ajuda é bem-vinda. Resolvamos o problema, ajudemos as pessoas, haverá tempo de sobra para discussões políticas.

Alexandre Pereira (Rio de Janeiro, RJ)

Lula comete um erro crasso ao dar uma conotação tão explicitamente eleitoral à reconstrução do RS. Os princípios republicanos exigem mais sutileza!

Saudade

"O luto silencioso de quem deixou seu coração no Rio Grande do Sul" (Praça do Leitor, 13/5). Martha, o bacana disso tudo é uma rede linda de apoio e amparo por todo o Brasil. Os grupos de ajuda e os apoios vêm de todos os lugares. A história do estado é de luta e reconstrução desde o início, dessa dor nascerá algo novo.

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)

Preparo do território

"Eventos extremos exigem adaptação já" (Editoriais, 13/5). Preparar as cidades é emergencial, mas é preciso lembrar que, desde a década de 1980, estudos advertem para os perigos da devastação ambiental. Nas últimas décadas, a legislação preservacionista vem sendo atacada, e todos os anos o Congresso engorda as pautas de agressão ao meio ambiente. Está claro que, se as flexibilizações das normas não forem contidas, situações como a do Rio Grande do Sul continuarão a ocorrer com frequências cada vez mais curtas.

João Perles (Pereira Barreto, SP)

Falsos voluntários

"Galpões do governo gaúcho com doações têm segurança reforçada após fake news" (Cotidiano, 14/5). Ou seja, pessoas que podiam estar trabalhando diretamente na ajuda às vítimas, agora têm que cuidar dos lugares que podem ser invadidos por essa gente asquerosa.

Carlos Fernando de Souza Braga (São Paulo, SP)

Um dígito

"Inflação na Argentina cai para um dígito em abril, a 8,8%, em vitória para Milei" (Mercado, 14/5). Vitória do povo argentino. Arrumando o país com muito sacrifício.

Marcelo Galvao de Oliveira (São Paulo, SP)

Diversidade religiosa

"Anitta antecipa clipe sobre candomblé após perder 200 mil seguidores nas redes" (Ilustrada, 14/5). Desde que o mundo é mundo é assim: você só se congrega, ou se associa, com quem tem afinidades, seja de que natureza for. As redes e mídias sociais não fogem a esta regra. Se a pessoa a quem você segue demonstra não ter afinidade ou comunhão de pensamentos e ideias em alguns aspectos da sua vida social ou espiritual, ninguém é obrigado a segui-la ou estar com ela.

Joel Domingos (Recife, PE)

Antes tarde do que nunca, Anitta, tem gente que é melhor bem longe. Preconceituosos têm energia ruim. Sucesso, sempre!

Regina Tavares (São Paulo, SP)

Apesar de não acompanhar o trabalho dela, só posso dizer que isso foi um livramento para ela. Chega de racismo, preconceito e, no caso, de intolerância religiosa. Ainda bem que esses seguidores foram embora.

Lívia Barreiro (São Paulo, SP)