'Não tem almoço grátis para civis, mas fardados têm', diz leitor

"Tarcísio, convoque igrejas para monitorar chuvas em SP" (Juliano Spyer, 27/5). Religião e Estado devem seguir caminhos separados. Essa mistura nunca deu certo em nenhum lugar ou época.

Dario Leopoldo (São Paulo, SP)

Eu prefiro que os cientistas façam esse trabalho. Me poupe!

Dorgival Pedroso (Itapeva, SP)

Os evangélicos têm grande influência positiva em comunidades carentes, goste-se deles ou não. No Heliópolis, por exemplo, para cada igreja evangélica aberta, um boteco é fechado. Estas pessoas fazem, sim, diferença positiva.

Marisa Coan (São Caetano do Sul, SP)

Aposentadoria de R$ 40 mil

"Até quando aposentadoria gorda será punição de juízes?" (Rômulo Saraiva, 28/5). São aposentadorias legais; mas imorais.

Celso Callegaro (Rio de Janeiro, RJ)

Meu amigo, aprenda uma coisa: o Brasil é dividido entre aristocracia e plebe. Acho tão engraçadinho quem crê que isto aqui é uma República que me fino de tanto dar risada.

Max Ribas (Miracatu, SP)

Privilégios

"Proposta de revisar Previdência dos militares coloca cúpula das Forças Armadas em alerta" (Mercado, 28/5). Não tem almoço grátis para civis, mas fardados têm.

Jairo Thiago Freitas da Silva (Florianópolis, SC)

Doses perdidas

"Saúde incinerou R$ 227 milhões em vacinas da Covid em 2024" (Saúde, 27/5). Desperdício de dinheiro público. Isso é próprio de país subdesenvolvido como o Brasil . Independentemente de governo A ou B, a mentalidade subdesenvolvida é a mesma: desperdiçar dinheiro público.

Neli Faria (São Paulo, SP)

Ficou segurando as doses. Fui duas vezes para tomar e não pude porque tinha um público-alvo que não foi tomar a vacina, aí desisti.

José Maria Silva (Campinas, SP)

Campo de experimentação

"A ‘inteligência’ artificial vai matar as mídias sociais, viva a IA!" (Suzana Herculano-Houzel, 27/5). O termo "inteligência" na tal IA é só uma grande sacada de marketing, nada mais. Logo entrará para o rol dos grandes mitos (micos) da história da informática.

Luís Santana (Brasília, DF)

O deslumbramento reflexo da novidade poderá dissipar com o excesso de conteúdos similares e repetitivos nas mídias sociais. Na sua maioria pela exploração financeira. A tendência são os usuários perderem o entusiasmo com o passar do tempo.

Geronimo Aparecido Dalperio (Santo Expedito, SP)

Padaria

"Com clientela fiel, padaria de bairro resiste às grandes redes" (Mpme, 27/5). Ambiente mais familiar e lugar para apreciar com os olhos, narinas e paladar: completo. Longa vida para as padocas.

Código de vestimenta

"Pode um restaurante chique barrar cliente que estiver de regata, chinelo e bermuda?" (Comida, 27/5). Concordo plenamente. Se tem recursos financeiros para um restaurante desse porte, seguramente tem para comprar uma vestimenta adequada.

Regina Fonseca (Guarulhos, SP)

Que coisa mais antiquada, da época da vovozinha. Por isso os mais exigentes dessa lista são restaurantes medianos, esquecem de prestar atenção na comida, que é o que mais importa.

Vinicius Silva (São Carlos, SP)

Elitismo, esnobismo e preconceito. O negócio é privado, mas a oferta é pública. Logo, não pode haver discriminação, conforme a Constituição e o Código de Defesa do Consumidor no Brasil.

Neila Franco (Juiz de Fora, MG)

Energia limpa

"Escola pública em Magé (RJ) transforma lixo orgânico em energia limpa" (Ambiente, 26/5). Gente, que coisa formidável. Viva a UFRJ e os alunos e professores dessa escola.

Maria Jose dos Santos (São João de Meriti, RJ)

Parabéns pela dedicação, que continuem a espalhar a iniciativa, pois só o conhecimento tem o poder da transformação.

Eriete Teixeira (São Paulo, SP)

Consumo consciente

"Livro ‘A Geração Ansiosa’ me fez perceber que minhas horas no Instagram eram totalmente desperdiçadas" (#Hashtag, 28/5). Eu tenho um bloqueador instalado no celular. Ele foi programado para liberar o Instagram apenas duas vezes por semana. Quando você para de usar, logo percebe como é inútil e como sequestra seu tempo. Pior, incita ao consumo.

Joana Souto (São Paulo, SP)

Conscientização

"Olavo tinha mesmo razão sobre as universidades?" (Joel Pinheiro da Fonseca, 27/5). Enquanto o brasileiro se achar investidor por colocar dinheiro rendendo juros e achar que trabalhador autônomo e motorista Uber são a liberdade do patrão, e não perceberem o sistema os explorando, todos vão falar mal da esquerda.

Valdir de Macedo (Biritiba Mirim, SP)

Perspectiva interessante. Concordo que, idealmente, a academia teria uma pluralidade de ideias grande.

Daniel Costa Bucher (São Paulo, SP)