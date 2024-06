'A Câmara dos Deputados é um esgoto, e o Conselho de Ética é ultrajante', diz leitor

Conflito de interesses

"Conselho de Ética ignora falhas e aprova parecer de Boulos que livra Janones" (Política, 5/6). A Câmara dos Deputados é um esgoto, e o Conselho de Ética é ultrajante.

Carlos Becker (Curitiba, PR)

Aqui com as minhas elucubrações, penso que no mundo político pouco há de verdade. A democracia, como tantas outras ideologias sociais, não passa de uma ideia sem fundamento concreto.

Ozenildo Jos Costa (Recife, PE)

Prevaleceu o corporativismo, traduzido no "eu posso ser você amanhã". Nada de novo no mundo da anormalidade.

Vinicius Branco (São Paulo, SP)

Boulos passou quatro anos corretamente acusando Flávio Bolsonaro de rachadinha e agora isso. É a República dos amigos.

Sosthener de Almeida (São Paulo, SP)

O deputado federal André Janones (Avante-MG), ao centro, sentado, durante sessão do Conselho de Ética da Câmara que analisaria representação contra ele sob suspeita de rachadinha - Ranier Bragon/Folhapress

Negociação

"Pimenta ainda busca equipe no RS e tenta se blindar após críticas por sua nomeação" (Política, 5/6). O povo que se lasque, o calendário e objetivos eleitorais são as reais intenções. Ninguém, nesse galinheiro, dá ponto sem nó.

Clovis da Silva Leitão (Rio de Janeiro, RJ)

Após avaliação

"Governo Lula recua e retira de projeto taxação de previdência privada em herança" (Mercado, 4/6). É a velha história do contorcionismo orgástico com o elástico alheio. O imposto é estadual com várias disputas em torno da sua legitimidade. Não pinga um real no cofre do governo federal. Era uma forma de se normatizar o assunto e por fim às diversas ações judiciais sobre o assunto. Politizaram uma questão técnica e agora que cada pai assuma o seu filho.

Itamar Perenha (Cuiabá, MT)

Não há descanso para o cidadão! O tempo todo precisamos ficar atentos para mais uma oportunidade de se locupletar com o esforço de uma classe média em falência! Dane-se o cancelamento de planos de saúde; dane-se o IR nunca corrigido; dane-se agora a previdência! O fruto de nosso trabalho a políticos que não nos reconhecem!

Ana Rosa Bonilauri (Rio de Janeiro, RJ)

Avanços na economia

"PIB avançou no 1º tri, mas incerteza cresceu" (Editoriais, 4/6). Foi abandonar as políticas neoliberais que o Brasil voltou a crescer. Interessante, não?

Victor Hugo Teixeira (São Paulo, SP)

A conjunção adversativa do título já demonstra que a torcida contra continua a todo vapor. Só análise enviesada. Lamentável.

Nilton Silva (Brasília, DF)

Com o BC sob o controle de um ultraliberal, defensor do imperialismo rentista, o Brasil está travado na sua produção industrial. Precisamos acabar com essa farra dos juros altos, destituindo esses agentes do capital, no comitê de negócios dos grandes empresários.

Luiz Antonio Sypriano (Piraquara, PR)



Literatura religiosa

"A Bíblia tem até pileque nudista e massacre de ursas; vale a leitura fundamentalista?" (Anna Virginia Balloussier, 4/6). Se prevalecesse no mundo as palavras de Jesus: "amai-vos uns aos outros como eu vos amei", teríamos hoje uma história bem diferente para contar. E nem precisa ser adepto de nenhuma religião, bastasse que todos agissem assim, com esse comportamento sensato e profundamente humano.

Silene Maria de Sousa (Goiânia, GO)

A Bíblia conta a história de um povo. E a forma como eles interpretam a força criadora. Usar esse livro como manual de instrução para os dias de hoje não pode dar certo. À medida que evoluímos, vamos conseguindo interpretar e melhorar a nossa interação com o divino. Jesus deu a direção e, cada dia que passa, podemos compreender melhor a mensagem dele, tendo o cuidado de se proteger de falsos profetas e fariseus de todas as roupagem.

Ana Rodrigues (Vitória, ES)

O problema é procurar nela a verdade, seja lá o que se entenda por isso. Na prática, servia como uma espécie de código de leis e costumes para o povo hebreu. Era escrito para o povo e não para intérpretes sofisticados, daí as diretrizes estarem misturadas a historias, algumas curiosas.

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Maternidade periférica

"Mães da quebrada são o futuro" (Vera Iaconelli, 3/6). Ser uma mãe zelosa no Brasil significa ter que assumir a persona de "chata". Mesmo para os serviços particulares. Para aquelas mães que só podem contar com os serviços públicos, as humilhações e outros absurdos —contra essa mães e suas crianças— são uma triste realidade, salvo raríssimas exceções.

Leila de Oliveira (Campinas, SP)

Estava sentindo falta dessa análise na mídia. Num tempo em que alguns setores pregam o retrocesso sobre o lugar da mulher no mundo era preciso lembrar que, apesar de todos os avanços na educação, no trabalho e no campo dos direitos em geral, o lugar da mulher perante a prole continua o mesmo. Os avanços abriram às mulheres novas demandas e oportunidades que se sobrepõem e quase sempre sobrecarregam o papel tradicional como responsável pela prole. É um fato.

Dirce Maria de Jesus Barbosa (São Paulo, SP)