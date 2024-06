'A princípio parece uma boa escolha, o planeta está precisando de líderes sensatos', diz leitor sobre eleição no México

Presidente do México

"Com carreira ambiental, futura presidente do México lida com sombra de AMLO" (Mundo, 2/6). Foi uma excelente prefeita da Cidade do México, tem perfil técnico real, é democrata, com atenção às pautas de violência de gênero, terá um ótimo diálogo com o governo Lula.

Francisco Barbosa (São Paulo, SP)

A princípio parece uma boa escolha, o planeta está precisando de líderes sensatos, humanistas e que pensem no meio ambiente. Aqui também os eleitores deveriam pensar mais na comunidade, que não se pode pensar no modelo de desenvolvimento arcaico que potencializa a emergência climática, parar de votar em negacionistas. Viva a ciência, o México optou, exemplo para o país, vamos ver como votarão os brasileiros e, principalmente, os gaúchos.

Roberto Ken Nakayama (São Paulo, SP)

A presidente eleita do México pelo partido Morena, Claudia Sheinbaum, celebra resultado das eleições - Yuri Cortez/AFP

Posicionamento político

"Datafolha: Morador da cidade de SP se diz mais de direita do que de esquerda" (Política, 3/6). Os moradores de São Paulo vão acabar com a cidade, como os paulistas fizeram com o Estado. A ignorância vai singrando os mares da minha cidade.

Maria Antonia Di Felippo (São Caetano do Sul, SP)

O brasileiro é conservador por natureza. Resta à esquerda sair dos locais de classe alta e conquistar a periferia de fato.

Egon Kutomi (São Bernardo do Campo, SP)

Cumprimento de agenda

"Senador que abastece carros da família com verba pública pede placa para fugir de rodízio em SP" (Painel, 2/6). É mesmo um absurdo o comportamento deste senador da República, é uma ofensa à população brasileira. Espero que não seja reeleito, pois não respeita o próprio cargo e os seus eleitores.

Jurema Baesse (Brasília, DF)

Quando a gente acha que a vergonha alheia chegou ao fundo do poço, percebemos que o poço da política brasileira não tem fundo. Esses políticos se superam a cada dia! Haja óleo de peroba!

José Roberto Ferreira (Brasília, DF)

Fauna paulistana

"Afinal, onde estão os pardais?" (Andanças na Metrópole, 31/5). Com a urbanização crescente, muitas áreas verdes e habitats naturais dos pardais estão sendo destruídos para dar lugar a construções e infraestrura urbana. Isso reduz os lugares onde os pardais podem fazer ninho e encontrar alimentos. Substâncias químicas presentes no ambiente urbano podem ser tóxicas para essas aves, prejudicando seu sistema reprodutivo e reduzindo sua taxa de sobrevivência.

Alexandre Marcos Pereira (Ribeirão Preto, SP)

Aqui na minha sacada, diariamente, aparecem: sanhaço, bem-te-vi, sebinho, maritaca, sabiá, beija-flor,rolinhas e umas três vezes apareceu um pica-pau. Morcegos à noite. Moro a uma quadra da avenida Paulista. E as minhas crianças aladas sabem que tem refeição diária: bananas, quirela e néctar.

Redução do plástico

"Após recuperar plásticos de salgadinhos, PepsiCo avança sobre bebidas" (Painel S.A., 3/6). Qualquer coisa para diminuir a quantidade de plástico na natureza é bem-vinda. Mas, além da reciclagem, deveríamos investir em mudança de hábito. Não muito tempo atrás (quando eu era criança) era comum as embalagens retornáveis e o reuso dos produtos. Precisamos repensar nosso modo de consumo.

Mônica Casarin Fernandes Elsen (Armação dos Búzios, RJ)

Só um detalhe: o plástico pode ser reciclado uma ou duas vezes antes de começar a degradar-se. Após isto, acaba indo para o lixão.

Maria Luiza Portugal Goncalves (Ribeirão Preto, SP)

Documento

"Nova identidade tem CPF como número principal, QR code e abriga dados de outros documentos" (Mercado, 3/6). Absurdo é que ainda temos um documento medíocre impresso em papel, a maioria dos países inclusive nossos vizinhos do Mercosul usam já em formato cartão de crédito com o chip. Só aqui que continuamos a ter ele emitido em papel, isso é sacanagem.

Waldemar Stocco (Campinas, SP)

A nova carteira de identidade que já está sendo emitida em ao menos 14 estados - Divulgação/Governo Federal

Soluções contemporâneas

"Ozempic, viagra, tarja preta e outras soluções para os seus problemas" (Becky S. Korich, 3/6). Uma reflexão verdadeira. Reações e ações (ou seria o contrário?) presente em todas as faixas etárias. Imediatismo para soluções ditas fáceis ou, prontas. Realmente é o caso de dizer que um problema puxa outro!

Sulamita Mendes (Curitiba, PR)

Manifestação

A reportagem "STF é único órgão dos 3 Poderes a pagar voos na primeira classe em viagens a trabalho" (Política, 2/6) não condiz com os fatos. O STF nunca emitiu passagem em primeira classe. A norma prevê a possibilidade, porém o STF nunca fez os pagamentos. Após a publicação, a reportagem foi alterada no site, mas quem leu a primeira versão ficou mal informado. Além disso, o "outro lado" foi pedido após o fim do expediente, sem que ninguém fosse acionado, o que impediu o esclarecimento.

Mariana Oliveira, secretária de Comunicação Social do STF (Brasília, DF)