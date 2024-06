'É fácil fazer reformas jogando o custo sobre os miseráveis', escreve leitor

30 anos do Plano Real

"‘Brasil podia decolar, mas o Lula não deixa’, diz Edmar Bacha" (Mercado, 20/6). "‘Brasil podia decolar, mas o Lula não deixa’, diz Edmar Bacha" (Mercado, 20/6). Convenientemente o economista se esquece da crise energética, que freou o crescimento por incompetência do governo FHC. Se esquece do estelionato eleitoral, da crise cambial, dos magros programas sociais que mantiveram a miséria. É fácil fazer reformas jogando o custo sobre os miseráveis.

Ricardo Knudsen (São Paulo, SP)

Foi esse grupo de economistas que conseguiu acabar com a superinflação no Brasil, que já durava décadas. Merecem toda a gratidão dos brasileiros, principalmente dos mais pobres, que são os que mais sofrem com a inflação elevada.

Edno Oliveira (Rio de Janeiro, RJ)

Os números não mentem. FHC entrega o Brasil, em 2002, em crise econômica. Lula entrega o Brasil em 2010 com o dólar abaixo de R$ 2, entre as dez economias do mundo e com 80% de popularidade. Basta comparar. Os contextos, óbvio, são diferentes. Não existem contextos iguais em tempos distintos.

Bruno Araujo (Brasília, DF)



A única coisa que nos separa do desastre total é o Plano Real. Legado de Lula? Divisão da sociedade com o "nós contra eles", desperdício completo do nosso melhor momento como país, e de quebra, nos legou Dilma, que nos jogou na maior recessão em 100 anos, da qual até hoje não saímos.

Rodrigo Castro (Belo Horizonte, MG)

Entrevista com o economista Edmar Bacha, na zona sul do Rio de Janeiro. Bacha é um dos pais do Plano Real. (Foto: Eduardo Anizelli/ Folhapress) - Eduardo Anizelli/Folhapress

Chico Buarque, 80

"Para o Chico, em seus 80 anos" (Sérgio Rodrigues, 19/6). Feliz aniversário, Chico! Saúde, prosperidade e boa sorte.

José Antônio do Carmo (Niterói, RJ)

Salve, Chico! Nosso gigante!

Guilherme Martin (Viçosa, MG)

Obra monumental

"12 discos essenciais para conhecer Chico Buarque, que faz 80 anos" (Ilustríssima, 19/6). A sorte de Bob Dylan é que este imenso compositor escreve em português. O mundo ainda não pôde descobrir Chico Buarque por responsabilidade do nosso belo vernáculo. Certamente é um dos três maiores compositores de música popular vivos e ainda atuante. Sua obra é monumental. Salve, Chico!

Jane Medeiros (Rio de Janeiro, RJ)



Cancioneiro do Brasil

"Morre Chrystian, cantor sertanejo que fez dupla com Ralf" (Ilustrada, 20/6). Ícone das canções sertanejas românticas e despretensiosas que embalaram os anos 1990. "Saudade vai, vai, vai, saudade vem, vem, vem, te buscar". Descanse em paz.

Cíntia Amaral (São Paulo, SP)

O céu está em festa. Chystian foi recebido pelo José Rico, outro fera da música.

Geraldo Magela Ferreira (Belo Horizonte, MG)

Mais uma perda irreparável. A geração "forte, criativa e esperançosa" está se esvaindo.

Denize Barbosa Lial (Santa Bárbara d’Oeste, São Paulo)



Ataque à democracia

"PF faz operação e mira financiadores do 8/1 e envolvidos em bloqueios de estradas" (Política, 20/6).

Acreditavam tanto no sucesso do golpe que nem se preocuparam com as consequências. Que paguem todos: das arraias-miúdas aos tubarões!

César de Oliveira Lima (Salvador, BA)

Todos sabem o que é certo. Se a sociedade tivesse apoiado este projeto e ele tivesse ido para frente poderíamos ter alguma discussão.

Marcius Carvalho (Belo Horizonte, MG)

Desgaste

"Lira admite desgaste com aborto, põe freio em projetos ideológicos e foca economia" (Política, 20/6). Isso, deixe assuntos da igreja para que lá se resolvam, internamente. Foquem as necessidades do país.

Francisco Neto (Uberlândia, MG)

O presidente da Câmara vê seus dias de poder escorrem como água pelos seus dedos. Lira quer marcar sua gerência com alguma aprovação impactante que o transforme para sempre em alguém importante, o que não será se perder a próxima eleição. Tentou lacrar com um PL vergonhoso mas não deu . Agora quer surfar na Reforma Tributária.

Maria Irene de Freitas (Rio de Janeiro, RJ)

Suspensão temporária

"‘O Menino Marrom’, de Ziraldo, é barrado de escolas de MG após reclamações" (Ilustrada, 19/6). Ainda bem que Ziraldo não está aqui para ver este descalabro.

Terezinha Rachid Ozorio da Fonseca (Bom Jardim de Minas, MG)

Décadas após divulgada a história. Não conhecem mais as histórias que vivíamos na infância. Já não há a meninice de outrora. Querem reescrever Monteiro Lobato, calar Ziraldo... Que retrocesso! Ninguém vai rever os escândalos da Bíblia?

Jove Bernardes (Belo Horizonte, MG)

Orgulho do Cinema Brasileiro

"Filmes nacionais vendem só 5% dos ingressos e preocupam cinemas" (Ilustrada, 19/6). É um dado culturalmente preocupante. Acreditamos que o celular pode ter retirado as pessoas dos cinemas, causando mais prejuízos aos filmes brasileiros já em crise em função das rasteiras do governo anterior.

Tadêu Santos (Florianópolis, SC)

Engraçada a categoria "filme nacional". Ninguém fala que filme americano é bom ou ruim, e sim, que determinado filme ou tipo de filme o agrada. Preconceito e generalização são sinais de ignorância. Podemos evoluir muito, mas nossos atores são melhores que a maioria dos americanos. Mais orgulho do Brasil!

Vanessa Sanches Neves (São Paulo, SP)