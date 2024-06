'É uma vergonha esse nosso Congresso', diz leitora sobre PEC da Anistia

São Paulo (SP)

Congresso Nacional

"Entenda em 6 pontos a PEC da Anistia, maior perdão da história a partidos políticos" (Política, 19/6). É uma vergonha esse nosso Congresso. Está claro para o povo que alguns congressistas têm medo do que fizeram no passado e vêm com o projeto da Anistia. E o projeto de Reforma Tributária esperando para ser tramitado.

Maria Elza Sigrist (Campinas, SP)



O Congresso, como sempre, legislando em causa própria. Dessa vez, tentando aprovar uma autoanistia. Sim, porque os grandes interessados no assunto são justamente os partidos e seus integrantes. Tudo isso depois de aprovar verbas públicas, dinheiro dos nossos impostos, em valores astronômicos, para supostamente financiar suas campanhas. É tanto dinheiro desnecessário.

Luiz Leal (Florianópolis, SC)

O presidente da câmara dos deputados, Arthur Lira, em cerimônia de posse da Ministra Carmen Lucia como presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) Foto: Pedro Ladeira/Folhapress - Pedro Ladeira/Folhapress

Insegurança jurídica

"São Paulo está sem zoneamento" (Nabil Bonduki, 19/6). O texto mostra que o zoneamento é um nicho de fortes manipulações voltadas a atender interesses econômicos de setores da construção civil no município de São Paulo. Não se trata de incompetência ou improvisação do poder público municipal, mas de conivência econômica e política.

Regina Prosperi Meyer (São Paulo, SP)



É uma catástrofe. Nenhuma cidade do mundo adensa espigões em meio a gabaritos solidificados com prédios mais baixos, destruindo casas em bairros tradicionais como Pinheiros, Itaim Bibi e Vila Madalena. A ganância das construtoras corrompeu a Câmara de Vereadores.

Rui Versiani (São Paulo, SP)

Infelizmente o planejamento urbano da cidade retrocedeu; agora constroem ocupando o terreno todo, sem recuo, e causando maior adensamento e aumento do calor.

Paulo Silva Barbosa (São Paulo, SP)

Aborto em debate

"Estuprada pelo marido da avó, menina de SP viaja até a BA para interromper gestação de 31 semanas" (Saúde, 19/6). Para as adolescentes é um trauma para toda a vida, uma solução fruto do machismo e do preconceito dos adultos. Alguns questionam se fosse minha filha. Eu aceitaria; um bebê é um ser de luz, que transborda amor, um pedacinho do meu DNA. Eu não teria coragem de fazer algo assim.

Giselda Araujo (Brasília, DF)



Como profissional de mentoria parental afirmo com toda a certeza que a criança não desejada dificilmente terá um ambiente adequado para se desenvolver em toda a sua potencialidade.

Yara Prates (São Paulo, SP)

Envelhecer com liberdade

"Por que uma fisiculturista de 62 anos é xingada de velha ridícula?" (Mirian Goldenberg, 19/6). Se a Monica Bousquet se sente bem, isso é o que importa. Na minha academia tem muita gente de cabeça branca, acho muito legal. Eu não curto muito fisiculturismo, mas uso a musculação como complemento à minha prática de corrida de rua.

Jose Eduardo Marinho Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)



Parabéns à Mônica. Achei bacana o depoimento dela, que iniciou essa trajetória com 54 anos. É um exemplo para muitas e muitos. O resto é pura inveja.

Patricia Silveira (São Paulo, SP)

A Mônica mudou de vida para alcançar objetivos distintos e a beleza física era apenas um dos aspectos. Mesmo assim ela quis ser mais bonita para si mesma. Penso que fazendo isso os xingamentos vêm para mostrar que ela estava certa. Como dizia meu falecido pai: ninguém joga pedras em árvore que não tem frutos.

Franco Oliveira (São Paulo, SP)