Leitores opinam sobre descriminalização do porte de maconha

Porte de maconha

"STF forma maioria para descriminalizar porte de maconha" (Cotidiano, 25/6). O judiciário tem se mostrado a porta para a lucidez no Brasil. É nosso baluarte contra um Congresso em sua maioria vergonhoso. Nunca fui usuária de drogas ilícitas, mas por coerência acredito que teria que criminalizar o tabaco, o álcool, ansiolíticos, e muitos outros antes da Cannabis. Salve o STF!

Lorena Pardelhas (Porto Alegre, RS)

Espero que o Congresso Nacional, mais uma vez, corrija esse absurdo.

Nelson Souza Junior (Rio de Janeiro, RJ)



Em qualquer circunstância o tráfico sempre ganha. Mas vale a tentativa.

Nacib Hetti (Belo Horizonte, MG)

Não uso drogas, pois prezo pela minha sanidade e saúde, mas este é um passo imenso!

Pedro Regis (Porto Seguro, BA)

STF retoma julgamento de descriminalização do porte de maconha (Foto: Gabriela Biló/Folhapress) - Gabriela Biló/Folhapress

PM apura o caso

"Youtuber americano participa de perseguição dentro de viatura da PM de São Paulo" (Cotidiano, 25/6). As ações policiais daqui são típicas de uma sociedade subdesenvolvida. Somente com uma boa educação teremos um país mais pacífico e desenvolvido. Isso é uma lástima!

Petrônio Alves Corrêa Filho (Três Lagoas, MS)

Que vergonha, policiais. Não podem usar câmera na farda, mas deixam um estrangeiro usar câmeras nas viaturas para filmar mortes pela polícia no Brasil. Patriotas sem pátria e sem noção.

Maria F. Luporini (Campinas, SP)

Seria cômico se não fosse trágico.

Raqueline Feitosa (Brasília, DF)

Livro ‘End Times’

"Jovens bem formados e sem emprego fortalecem a direita radical?" (Hélio Schwartsman, 24/6). Este fator é interessante. Muito bem colocado pelo autor. Acredito que a explicação seja multifatorial. Gostaria de ver o Hélio escrevendo também acerca das relação entre autonomia feminina e ultradireita. A história demonstra que sempre, junto do crescimento de uma onda feminista, vem, a reboque, um crescimento de extremismo de direita que quase sempre tem o objetivo de destruir direitos conquistados pelas mulheres.

Deborah Barbosa (Rio de Janeiro, RJ)

"Para Turchin, um dos fatores que explicam períodos de turbulência é a superprodução de elites". É senso comum que um país com população jovem com baixo nível educacional enfrentará problemas. Causa estranheza saber, por ser contraintuitivo, que o "excesso" educacional também é fonte de problemas. Como diz o ditado: "se errar na dosagem, um ótimo remédio vira veneno".

Jonas Nunes dos Santos (Juiz de Fora, MG)

Se fosse assim, o Brasil, analfabeto, não iria para a direita. O problema é muito mais com plexo.

Carla C. Oliveira (São Paulo, SP)



Acesso às telas

"Vícios coletivos exigem ações coletivas", (Vera Iaconelli, 24/06). Nada pode ser mais prejudicial à educação de crianças e adolescentes do que a permissão para levar celular ou tablets para a escola. Mesmo em casa, crianças e jovens devem se abster de usar os aparelhos na hora de fazer deveres escolares. Os pais precisam conversar com os filhos sobre como esse uso pode prejudicar a mente e o organismo, causando dependência, miopia, angústia, sedentarismo, depressão; além de transformar todos em robôs idiotizados. Nada mais nefasto do que as redes antissociais. Libertem os jovens desse mal do século 21.

Paulo Sergio Arisi (Porto Alegre, RS)

Esse vício faz dos pais as primeiras vítimas e joga sobre todos soas o desafio em reservar espaços analógicos de convivência. Adorei.

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)

PL Antiaborto por Estupro

"Quando uma criança é assassinada pelo Estado, não vejo a mesma energia" (Manuela Cantuária, /6).

Isso é esfregar o projeto de lei na cara do deputado. Mais do que merecido!

Nelson de Paula (Curitiba, PR)

Também sou a favor do aborto, mas achei o artigo sem pé nem cabeça. Qual é a relação com as crianças mortas na guerra? Temos tantas crianças morrendo no nosso país... Isso poderia ter sido usado de forma mais inteligente, não como plataforma antissemita.

Marcos Zucker (São Paulo, SP)

Desigualdades

"Homem branco privilegiado (não) é o centro do universo?" (Michael França, 24/6) Em primeiro lugar temos que admitir que realmente os homens brancos de origem europeia foram responsáveis pelo desenvolvimento do Brasil. Depois, essa história de privilégios é um mito. Serve apenas como narrativa. Sou branco e descendo de europeus. Juro que gostaria muito de descobrir onde estão meus privilégios. Até hoje, foi tudo na base da superação.

Marco Martins (São Paulo, SP)

Os brancos não suportam o debate sobre privilégio.

Roberto de Lima Cruz (São Paulo, SP)

Sou homem, branco, cis e concordo plenamente com a descrição simples e objetiva da situação do homem branco. Não surpreende quando estes fazem "mimimi" por ter seus privilégios questionados. Confundem perda de privilégio com perda de direito. Acreditam que seus privilégios foram conquistados (assim como os herdeiros).

Joab T. P. M. Simao (Ribeirão Preto, SP)