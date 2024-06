'Lula quer dar mais cidadania e dignidade às pessoas', diz leitor sobre fala de Lula a jovem mãe

'Tem que estudar'

"Lula pede em evento do governo para mulher ‘parar de ter filho’" (Política, 20/6). Está certo estender o seu projeto pessoal para estudar. É jovem, e será bom para cuidar melhor da família que já está formando (certamente, com muita luta). O que importa é: o Estado tem escola para ela? Tem creche se precisar deixar uma criança? O presidente se importa com isso? Se ele estiver dando a ela um caminho, está correto.

José Miguel Ortega (Belo Horizonte, MG)

O presidente Lula tem toda razão, ele está pensando no futuro das crianças e na saúde dessas mães jovens que não têm condições de cuidar de si mesmas e vivem em estado de vulnerabilidade. As ações do governo hoje estão voltadas à população que mais precisa, e com as ações afirmativas, que são muitas, Lula quer dar mais cidadania e dignidade às pessoas.

Silene Maria de Sousa (Goiânia, GO)

Lula traz consigo todo o ranço preconceituoso da classe operária paulista; quando fala de bate-pronto, revela esta cultura, ao dizer que mulher não deve ter mais filhos e se posicionando contra o aborto. Quando pensa duas vezes, respeita que a mulher é quem deve decidir sobre si mesma.

Armando Moura (São Paulo, SP)

O presidente Lula, durante visita ao Ceará, nesta quinta-feira (20) (Foto: JL Rosa/AFP) - JL ROSA/AFP

MP do Pis/Cofins

"Empresários do Brasil, uni-vos!" (Opinião, 20/6). É mantida a falácia do empresário pagador de impostos, mas boa parte das alíquotas é aplicada sobre o consumo, ou seja, sobre todos. O empresário, para boa parte das taxações, é apenas o recolhedor do que foi cobrado do consumidor. Quando ele sonega, significa que tirou dos clientes para o próprio bolso. Mas essa questão nem direita, nem esquerda querem discutir.

Adilson Roberto Gonçalves (Campinas, SP)

Forças Armadas

"Defesa aciona chefes das Forças Armadas para se antecipar a cortes em previdência de militares" (Mercado, 20/6). Homens e mulheres trabalham e produzem, mas após a morte, familiares de militares recebem pensão? Seja qual for o valor, é um absurdo, exceto nos casos de incapacidade física ou intelectual dos descendentes.

Debora Nogueira Targas (São Paulo, SP)

Militares são iguais a todos. Assim, devem se submeter ao regime geral da previdência social. Nada mais justo! O Brasil não suporta mais, no sentido econômico e moral, nenhum privilégio.

Marcos Juciuski (São Paulo, SP)



Vacina contra a dengue

"Lula se vacinou contra dengue na rede privada, sem divulgar e antes da campanha do SUS" (Saúde, 21/6). Que bom que o presidente se vacinou, Parabéns, presidente Lula. O Brasil precisa que você esteja saudável.

Sandra Regina Vidal (Goiânia, GO)

É perfeitamente normal o presidente receber o imunizante. O cargo exige saúde e disposição para enfrentar os problemas da nação cotidianamente.

Rosivaldo Amorim (Belém, PA)

É obrigação deste governo fornecer vacinas à sociedade. Pelo visto é: "tomei minha dose, que se lasquem todos".

Reinaldo Zatoni (Santo André, SP)

Descriminalização das drogas

"Barroso e Mendonça se desentendem após ligação de bispo da CNBB sobre julgamento de drogas" (Brasília Hoje, 20/6). Açúcar, sal, Rivotril e álcool são legalizados e mais danosos do que Cannabis. Sou evangélico e todos de bem são a favor da descriminalização para evitar que pobres e pretos sejam presos. Não é para legalizar, mas descriminalizar.

Carlos Silva (São Paulo, SP)

Quando doentes, vão abarrotar o SUS e provocar mais déficit num sistema que vive "no vermelho". Sem contar o caos que causam às suas famílias e à sociedade. Não adianta ser contra e autorizar porte e uso, seja em qual quantidade for.

Dirce Buzato (José Bonifácio, SP)



O tráfico de drogas é crime. O que se quer saber é: ser usuário de maconha é crime? Portar qual quantidade é suficiente para uso ou tráfico? Basta explicar.

Arnóbio Miranda Jr. (João Pessoa, PB)