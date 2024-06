O que você acha sobre 'turismos extremos', leitor?

Há pouco mais de um ano, confirmava-se a tragédia do submersível Titan. A expedição que levaria cinco pessoas aos destroços do Titanic, afundado em 1912, não chegou ao destino —a 3.800 m de profundidade —e terminou com a morte de todos os tripulantes por uma implosão. Agora, outro bilionário quer tentar a sorte.

A missão NS-20 leva Gary Lai, arquiteto da Blue Origin, Marty Allen, Sharon Hagle, Marc Hagle, Jim Kitchen e o Dr. George Nield ao espaço - PATRICK T. FALLON/AFP

A ideia de embarcar em um pequeno dirigível aquático, apertado, em uma viagem tripulada aos destroços de um naufrágio pode parecer loucura aos olhos de muitos. A busca por turismos extremos, porém, já é uma realidade. Em maio, a Blue Origin, empresa de Jeff Bezos, fez seu sétimo voo de turismo espacial, que levou seis pessoas ao espaço por alguns minutos.

Voltando à terra, a escalada do monte Everest é uma opção antiga, que leva milhares de alpinistas (experientes ou não) ao Nepal ano após ano, mesmo com um número considerável de fatalidades a cada temporada de escalada. Neste ano, foram pelo menos cinco mortes, além do congestionamento enfrentado pelos turistas pelo volume de pessoas que querem chegar ao topo da montanha.

Esse tipo de turismo pode até ser atraente, mas não é acessível: a OceanGate Expeditions, companhia responsável pelo Titan, cobrou $250 mil (cerca de R$1,2 milhão) por passageiro. Uma viagem ao espaço gira em torno desse preço, enquanto ir ao Everest exige que o turista desembolse entre R$ 200 mil e R$ 1 milhão.

