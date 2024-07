40 anos de discman: leitores elencam seus CDs favoritos

Na última segunda-feira (1º), o leitor de CDs portátil discman completou 40 anos. Diante deste aniversário de aparelho eletrônico tão marcante na vida das pessoas, a Folha perguntou aos leitores quais são seus CDs favoritos, se eles possuem exemplares físicos e se ainda consumem esse tipo de mídia. Confira algumas respostas a seguir.

"Five Live", de George Michael, Lisa Stansfield e Queen. Ainda tenho CDs, mas não consigo mais escutá-los.

Marcia Soares de Aguiar Ferreira (Vila Velha, ES)

"The Dark Side of the Moon", de Pink Floyd. Não tenho nenhum exemplar físico.

Francisco Trindade Ferreira (São Paulo, SP)

"As Quatro Estações", de Sandy & Junior.

Andréia Maria de Souza (Paulista, PE)

Capa do CD ao vivo da dupla Sandy e Júnior, originado de "As Quatro Estações". - Divulgação/Divulgação



"Faster Than The Speed Of Night", de Bonnie Tyler. Ainda tenho e escuto todos os meus CDs.

Orli José Alves dos Santos (Foz do Iguaçu, PR)

"Tears Roll Down" do Tears For Fears. Ainda escuto regularmente e não abro mão deles. A sensação de tirar o disco da caixinha e colocar no player é prazerosa e a audição, então, indescritível.

Lauri Raimar Wentz (Salvador do Sul, RS)

"Cor de Rosa e Carvão", de Marisa Monte. Ouvi demais! Tenho exemplares e escuto sim, mas ouço mais vinil.

Waldimar Alex (Lima Duarte, MG)

"This Is Where I Came In", de Bee Gees. Sim, tenho mais de uma centena e continuo comprando. Escuto sempre.

Leandro de Souza Cruz (Sete Lagoas, MG)

"Eyes That See in the Dark", de Kenny Rogers.

Mauricio dos Santos (Guarulhos, SP)

"All Things Must Pass", de George Harrison.

Maria Ines Albini (Curitiba, PR)

"Fear of the Dark", que é o primeiro que adquiri do Iron Maiden. Tenho mais de 2.000, com certeza.

Sandro Luís Olian (Limeira, SP)

"Eternal Devastation", de Destruction. Compro regularmente, tenho entre 700 a 800 CDs e, sim, escuto muito.

Kleber Galdino Albuquerque (Hortolândia, SP)



"A Night at the Opera", do Queen.

Alfred Makoto (São José dos Campos, SP)

Meu CD favorito por muitos anos foi o "The Best Damn Thing", da Avril Lavigne, meu primeiro CD comprado em 2007 da minha atual coleção.

Abnner Alexandre Silva (São Paulo, SP)

"Clube da Esquina 1". Sou colecionador de CDs, como fui de vinis. Tenho aproximadamente 30 mil CDs.

Fernando Remo Queiroz Júnior (Belo Horizonte, MG)

"The Immaculate Collection", de Madonna.

Jeferson Pieri (Porto Ferreira, SP)

Trilha sonora do filme "Cinema Paradiso". Os escuto usando DVD player como reprodutor, DAC externo, pré-amplificador e amplificador.

Adelmo Félix Candido (Diadema, SP)



"Abbey Road", dos Beatles. Ainda coleciono, tenho mais de 1.500 CDs.

Celso De Oliveira (Maringá, PR)

Todos os volumes de "A Grande Orquestra de Paul Mauriat".

Carlos H.Yabuuti (Ibiúna, SP)