Dia da Pizza: leitores elencam melhor fatia que já comeram

Com frango alaranjado e queijo com textura de chiclete, a pizza de padaria que tinha tudo para ser considerada mequetrefe foi uma das melhores refeições que o advogado Ronan Wielewski Botelho, 40, diz ter lembrança. Isso porque comeu para comemorar o nascimento da filha Gabriela.

"Normalmente, pizza está vinculada a sentimentos bons, reuniões felizes", escreve o leitor de Londrina (PR) à Folha, em comemoração ao Dia da Pizza, celebrado nesta quarta-feira (10).

Já o físico Arlindo Kamimura, 77, aponta como sabor favorito o tradicional de mussarela e vai longe para citar sua experiência gastronômica. "Foi em Trieste, na Itália, em 1973, aos 26 anos. Massa de grano duro e queijo de sabor impecável."

Nem de volta a São Paulo e nem quando retornou ao país europeu ele conseguiu reencontrar a famigerada fatia. "É como estar preso em uma gravação em looping, onde cada repetição apenas reforça a inutilidade do esforço", afirma.

Na mesma onda de sabores que só ficam na memória, o biólogo Guaracy Tadeu Rocha, 66, de Bragança Paulista (SP), nunca mais saboreou a pizza de alichela que comia quando era universitário, na década de 1970. "Nem sei se a pizza era tão boa, mas a memória afetiva me diz que era a melhor do mundo", afirma.

Para o auxiliar de lavanderia Reinaldo Gonçalves da Silva, 46, de São Paulo, não dá para dissociar a refeição do imaginário de um final de semana ideal. Há também quem tenha suas restrições para consumir este alimento, como a professora Joseli do Rocio Sartori, 59, que diz categoricamente que nunca pede delivery.

"Comer com a mão também é obrigatório", diz a administradora Luciene Rodighero dos Santos, 50, de São Paulo.

Para o analista Éder Novaes, 36, de São Paulo, o procedimento conta muito. "A melhor que já comi foi feita por um casal de amigos, com massa caseira de longa fermentação, com azeite de acidez 2% e mussarela de primeira qualidade. A melhor parte foi não sentir estufamento."

A busca por equilíbrio está no sabor favorito de Adilson Roberto Gonçalves, 57, de Campinas. "A união do saudável com uma gordurinha básica, condimentada com as devidas vitaminas", diz o professor universitário. "Mesmo a preço de ouro, não dispenso um bom azeite sobre a pizza."