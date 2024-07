'Estamos cavando nossa extinção ao extinguir nosso meio', diz leitor sobre tráfico de animais

Ação predatória

"Tráfico de animais muda ciclos naturais de bichos capturados e até de seus descendentes" (Ambiente, 5/7). Causam danos e sofrimento a uma teia inimaginável de seres, ao próprio equilíbrio da vida. Esses traficantes, comerciantes e compradores, todos criminosos, deixam um rastro de dor, sangue e mortes. Estamos cavando nossa extinção ao extinguir nosso meio.

Daniel Bertelli (São Paulo, SP)

Filhotes de arara-azul-de-lear, com cerca de 22 a 25 dias, que nasceram no zoológico - Karime Xavier/Folhapress

Câmbio

"Fechar a conta de capital?" (Samuel Pessôa, 6/7). O modelo matemático mais utilizado para o câmbio no curto prazo é o modelo denominado passeio aleatório. Ou seja, no curto prazo, é muito difícil estabelecer as causas de uma variação cambial. Os argumentos do articulista se aplicam apenas às tendências do câmbio de médio e longo prazo. O câmbio nos últimos dias reflete mais um movimento especulativo acompanhado de uma inação do BC.

Enrica Souza (São Paulo, SP)

Baita aula! Não briguem com o mensageiro. Ele apenas entrega a carta. Os erros estão no Planalto.

Rafael Garcia (Araras, SP)

Concorde-se ou não com a posição do autor, é bem-vindo o debate sobre a liberdade do movimento de capitais. Evidentemente, isso envolve mais coisas do que remessas de divisas de um país para o outro. Por exemplo, a liberdade para montar posições especulativas no mercado de derivativos de câmbio deve vir para a mesa. Excelente iniciativa do autor.

Antonio José Alves Junior (Rio de Janeiro, RJ)



Surpresas da paternidade

"Por que desisti de procurar comida boa em Buenos Aires" (Cozinha Bruta, 5/7). Mandou bem, Marcão! O garoto vai lembrar para sempre. Que sorte ter perdido o RG na 1ª tentativa, assim voltaram juntos!

Rafael Luis Machado De Sousa (São Paulo, SP)

Moral da história: jamais contrate um pré-adolescente como guia gastronômico.

Murilo Belezia (São Paulo, SP)

Sem capacitação

"Inclusão de alunos com autismo encontra barreiras em escolas particulares" (Educação, 5/7). Sou professor de escola pública desde 2006, e não vejo qualquer iniciativa da Secretaria da Educação em nos capacitar para essa realidade, estamos recebendo muitos alunos e não estamos sabendo como ajudá-los.

Wilton Cerantola (Neves Paulista, SP)

Hoje, educação é negócio e, enquanto isso prevalecer, lamento, pais, não haverá debate objetivo.

Anderson de Souza (São Paulo, SP)