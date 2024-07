Igualdade em qualquer setor é sinal de civilização, diz leitora sobre mulheres na Marinha

Direita reunida

"Evento em SC consolida aliança de bolsonarismo com direita global" (Política, 5/7). Fizesse esse pessoal menos barulho, menos xingamento, menos agressões de baixo nível e poderíamos entender que numa democracia isso é benéfico: direito de pensar diferente, sem dogmatismos ou doutrinamentos, liberdade de discutir um modo diferente de pensar o mundo. O problema é o nível muito baixo dos representantes e os métodos usados para atrair mentes e corações passionais e, às vezes, beira o fanatismo.

Jane Ventury Leal (Belo Horizonte, MG)

Um aspecto meritório da quinta edição da Cpac Brasil é ela estar bastante voltada à defesa da liberdade e da soberania, com forte preocupação quanto às vítimas das redes globalistas da esquerda. Deixam isso claro as ponderações da deputada federal Bia Kicis, grande nome das benfazejas forças político-ideológicas do evento. E o presidente Milei merece loas por vir ao Brasil sem dar importância ao antidemocrático chefe de Estado local. Nunca se pode olvidar que Lula é amigo de ditadores.

João Paulo Zizas (São Bernardo do Campo, SP)

O presidente da Argentina, Javier Milei (à esq.), e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Balneário Camboriú (SC) - Jorginho Mello no Instagram

‘Construir 2026’

"Tarcísio faz discurso linha-dura, fala de 2026 e enaltece Deus e Bolsonaro em evento da direita" (Política, 6/7). Quem mistura arbítrio com entreguismo não avança na vida pública.

Jose Walter da Mota Matos (Pouso Alegre, MG)

A vaidade aflora em Tarcísio. Movimenta-se para construir uma imagem, ainda não muito clara. Se ficar seduzido consigo mesmo, corre o risco de desagradar Bolsonaro e ter suas expectativas frustradas.

Alexandre Rodrigues (São Paulo, SP)

Premiê britânico

"Há luz no fim do túnel?" (Hélio Schwartsman, 5/7). Os ingleses mostram que não se deve ir tanto à esquerda e nem tanto à direita. A moderação é um bom caminho por mais romântico que se possa ser. Chamou a minha atenção a passagem de cargo de um primeiro-ministro para o outro. Quem perdeu reconheceu a derrota, assumiu as falhas, e quem assumiu recebeu o governo e já começou o trabalho. Enquanto por aqui fica-se discutindo A ou B, e não os assuntos importantes para o país.

William Rachid (Carapicuíba, SP)

Virilidade intacta

"Lula repete tom de Bolsonaro ao dizer que tem ‘tesão de 20 anos’ e Janja como testemunha" (Política, 5/7). Alguém próximo ao presidente Lula deveria orientá-lo sobre essa fala que é simplesmente ridícula, nojenta. Falou igual ao Bolsonaro.

Ana Lucia de Medeiros (Palmas, TO)

Lula continua fazendo campanha para o golpista. Dignidade, competência e caráter não se associam a ser "machista" ou não. Por favor, Lula, aprenda a pensar antes de falar ou cale a boca.

Manoel Bolonha (São Paulo, SP)

Os extremos são impressionantemente iguais.

Jane Breder (Brasília, DF)

Processo longo e humano

"Luto em espiral: 10 anos órfã de pai" (Morte Sem Tabu, 2/7). O luto é uma experiência extremamente pessoal. A morte do meu pai gerou quase um impacto "físico". Meu sentimento foi de um buraco na alma, um buraco na vida. Imediatamente, todo um conjunto de coisas que eu considerava vitais e relevantes perderam completamente o sentido. Imediatamente descobri que era por causa do meu pai. E a ausência dele lhes roubou o sentido por um algum tempo. Depois tudo virou memória...

Dirce Maria de Jesus Barbosa (São Paulo, SP)

Ninguém amadurece suficiente enquanto a dor do luto não sente. Por mais paradoxal que seja, só a morte, quando nos bafeja, mostra a vida em sua inteireza. Obrigado por suas palavras plenas de beleza.

José Márcio Bittes (Palmas, TO)

Texto maravilhoso, os negacionistas do luto dizem que passa, mas, na verdade, o buraco na alma nunca fecha, a tristeza não vai embora jamais.

Daniela Franco (São Paulo, SP)

Eutanásia

"Jovem brasileira arrecada mais de R$ 80 mil em vaquinha para fazer eutanásia" (Saúde, 5/7). Todos temos direito sobre nossos corpos, nenhuma religião ou código penal deve interferir neste direito.

Simples assim.

Luis Gomes (Campinas, SP)

Vida digna até o fim. Viver com dor sem solução é se acostumar com a quase morte. Vá em paz. Espero viver para ver essa pauta no Legislativo.

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)

Fuzileiras navais

"Mulheres entram para história das Forças Armadas e se tornam primeiras combatentes da Marinha" (Política, 6/7). Aos poucos as mulheres vão conquistando funções importantes que eram só

masculinas e mostram competência no que fazem.

Silene Maria de Sousa (Goiânia, GO)

Sou contra serviço obrigatório. Mas a igualdade em qualquer setor é sinal de civilização.

Ivone Patelli (São Paulo, SP)

Incerteza fiscal

"Corte de R$ 25,9 bi prometido por Haddad prevê fim de brechas legais que impulsionaram benefícios" (Mercado, 5/7). Os benefícios aumentaram porque a pobreza e o desemprego são alarmantes. A população em situação de rua cresceu significativamente e a insegurança é assustadora.

Maria Isabel Carvalho (Salvador, BA)

Comportamento

"Após relacionamento aberto, casais fecham relação em busca de reconexão" (Equilíbrio, 6/7). Sou mais Nelson Rodriguez sob o pseudônimo de Mirna: "Não se pode amar e ser feliz ao mesmo tempo".

Alberto Melis Bianconi (Taubaté, SP)

Todos infelizes, ansiosos, depressivos, transtornados, mas fingindo descolamento. O importante é fingir.

Fábio Ribeiro (Salvador, BA)