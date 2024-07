Leitor diz que tem vontade de mudar de cidade ao ver candidatos à Prefeitura de São Paulo

Eleições municipais

"Datafolha: Nunes (24%) e Boulos (23%) mantêm liderança pela Prefeitura de São Paulo" (Política, 5/7). Vontade de mudar de cidade, só opções infelizes.

Luiz Ferreira (São Paulo, SP)

Em um provável segundo turno, para quem os votos de Datena e Marçal migram? Sim, boa parte para Nunes. A margem de Boulos deveria ser maior, até porque Tabata, uma possível migração de votos para ele, cai cada dia mais nas pesquisas.

Vinicius Chaves (São Paulo, SP)

Montagem com o deputado federal Guilherme Boulos e o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes - Mathilde Missioneiro e Karime Xavier/Folhapress/Montagem

Bolsonaro indiciado

"PF indicia Bolsonaro e outros 11 em investigação sobre venda de joias" (Política, 4/7). E a CPI da Covid, que dissecou os crimes contra a saúde do povo brasileiro perpetrados pelo governo Bolsonaro, não dará em nada? Se escaparem impunes, abre perigoso precedente para crimes dessa magnitude.

José Marcos Thalenberg (São Paulo, SP)

Está se fazendo justiça, nada mais que isso. Que lhes seja aplicado o rigor da lei, não importando quem sejam, foram ou serão. Justiça, nada mais, aos simples mortais que são, como todos nós!

Helcio Caetano Goulart (Pouso Alegre, MG)

Um passo depois do outro. O Brasil precisa libertar-se dos miasmas dessa turma. Vão de retro.

Lorena Pardelhas (Porto Alegre, RS)

Contas do governo

"Governo Lula libera R$ 22 bi às pressas e turbina caixa de prefeitos antes de eleição" (Política, 5/7). Não é desonestidade, mas cheira mal.

Nacib Hetti (Belo Horizonte, MG)

Está explicado o corte na área social, não é contenção de gastos, mas sim, transferência de recursos para manter os privilégios dos que nos exploram. Foi o tempo em que o Lula era para o proletariado. Triste ter que votar apenas pela defesa da democracia.

José Carlos Oliveira (Rio de Janeiro, RJ)

Reflexos políticos

"Biden hoje, Lula amanhã" (Ruy Castro, 3/7). É preciso pensar, desde já, num sucessor de Lula, para nos livrarmos da assombração da extrema direita. O Brasil não suportaria um espectro bolsonarista no Planalto.

Fátima Salomé Barreto Garcia (Belo Horizonte, MG)

"Capa da The Economist contra Biden divide opiniões nas redes: ‘Pietá do etarismo’" (#Hashtag, 4/7). Servidor publico no Brasil é obrigado a se aposentar com 75 anos. Políticos também deveriam ser.

Virgínia Oliveira (Sorocaba, SP)



Reforma tributária

"Carnes ficam fora da cesta básica em relatório da reforma tributária" (Mercado, 4/7). Deveriam compensar com a taxação os alimentos ultraprocessados, como embutidos, pizzas congeladas, salgadinhos, refrigerantes, bolachas, que geram mais obesidade, diabetes precoce, pressão alta e câncer.

Rubens Ito (São Paulo, SP)

Gostei do relatório. Poupa o sacrifício dos animais, poupa o homem de ingerir toxinas e poupa as florestas do desmatamento para criar pastagens. A saúde e a natureza agradecem.

Mateus Vaz de Sá (Goiânia, GO)

Ao excluir a principal fonte proteica da cesta básica, parece que nossos congressistas almejam uma população ainda mais obesa e doente que aumentaria o caos da saúde pública e do já combalido SUS. Proteína é essencial para o desenvolvimento das crianças e manutenção da saúde adulta.

Valdo Neto (Jandira, SP)

Misoginia cotidiana

"Magistrado do Paraná diz que ‘mulherada está louca atrás de homem’" (Política, 4/7). Precisa ser punido. De preferência perder o cargo por falta de decoro.

Gabriela Luna (São Paulo, SP)

Repugnante a fala. Num país onde violência contra as mulheres é algo cotidiano. Um julgador que acaba agindo tresloucado, ao fazer tal afirmação, é algo que nós, cidadãos, não esperamos de um juiz togado que deveria ser mais sensato, sereno e justo em suas posições.

Célio Borba (Curitiba, PR)

De fachada

"Minha felicidade é mais instagramável que a sua" (Joanna Moura, 3/7). Bela reflexão! Há uma busca frenética da felicidade ao se demonstrar nas redes sociais. Essa loteria está levando a humanidade à loucura.

João Francisco dos Santos (Sorocaba, SP)

A vida nas mídias é triste, solitária e deprimente. Vida é esbarrar nas pessoas, sentir os perdigotos, abraçar e beijar. Isto é vida!

Antonio Ferreira de Castilho (Dois Córregos, SP)

Amei o texto. A minha perturbação mental, no caso ansiedade, pensamentos desordenados, não caberia num carrossel de fotos de um post. No meu Instagram, também há momentos sorridentes, lugares que visitei, comida, muitas comidas. Porque amo comer. Amei o texto por conta da minha realidade.

Ana Gomes (São Paulo, SP)