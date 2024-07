Leitores defendem que Biden 'passe o bastão' para Kamala Harris

Passagem de bastão

"Kamala ganha força como substituta de Biden em eleição contra Trump" (Mundo, 8/7). Quem tem que decidir ou não é o partido e não o Biden. Ele não tem mais a menor condição física e mental para tocar uma campanha desgastante. Quando mais jovem, era muito inteligente, articulado, tinha desenvoltura, mas hoje, pela idade avançada, mal consegue falar. Passa o bastão, amigo.

Klaus Serra (Brasília, DF)

Bora para cima, Kamala!

Aparecida Alves (São Bernardo do Campo, SP)

A vice-presidente dos EUA, Kamala Harris, durante 30ª edição do Essence Festival, em Nova Orleans - Edmund D. Fountain /Reuters

Cenário global

"Frente de esquerda e centro impede vitória da ultradireita na França" (Mundo, 7/7). A vitória do Partido Trabalhista no Reino Unido e da esquerda na França foi uma importante resposta ao avanço da direita na Europa e nas Américas. Espera-se que o SPD, Partido Social Democrata, continue liderando o governo na Alemanha. O mundo ocidental agradece. Em 5 de novembro saberemos para onde caminham os Estados Unidos.

Paulo Sergio Arisi (Porto Alegre, RS)

Comparações difíceis e indevidas. Foi o voto popular de uma nação altamente educada e politizada com profundo conhecimento do sistema. Não é um presidencialismo de araque.

Peter Janos Wechsler (São Paulo, SP)

Oxente! Aqui, no Brasil, a extrema direita não foi derrotada em 2022 pela união das chamadas forças progressistas, que, por óbvio, estão à esquerda, sob a batuta de Lula? Então, foi o Brasil que deu exemplo à França, e não o contrário.

Taniara Aguiar de Souza (Florianópolis, SC)

Verba turbinada

"Deputados usam ‘emenda Pix’ para turbinar prefeituras de parentes" (Política, 7/7). Que lambança, a democracia caminha para o caos de forma deliberada por um sistema carcomido, usurpado por todos os lados. Não temos mais o presidencialismo, é mais um parlamentarismo sem consequências. Quero ver como vão agir os MP, TCE e PF.

Valdonir Estivalet Teixeira (Canoas, RS)

O Brasil é um país imoral. Não são criminosos apenas os que desrespeitam as leis. São criminosos também os que fazem leis para roubar o dinheiro público, para abastecer os currais eleitorais que distorcem a democracia, para enriquecimento de seus clãs sem trabalho. Por isso o desalento, a revolta, a radicalização e a fuga de milhões de brasileiros para outros países.

Hamilton Octavio de Souza (São Paulo, SP)

Comunhão cristã

"Governo precisa de ‘bilíngues’ para falar com evangélicos, diz sociólogo da religião" (Política, 7/7). Excelente entrevista, levanta pontos pertinentes, como a necessidade de adequação do discurso ao público evangélico. Continuar negando valores e crenças de 30% da população brasileira não parece lógico ou efetivo. Bom texto.

Daniela Veit Barreto (Curitiba, PR)



Saneamento em risco

"Privatização da Sabesp é tragédia anunciada" (Camila Rocha, 7/7). Sim, é tragédia anunciada. No país, não existe empresa com experiência para bancar.

Rosa Soares (São Paulo, SP)

É sempre interessante ver a voracidade crítica que se faz a esta ou aquela empresa, quando o assunto é privatização. Difícil é ver a mesma gana ao se avaliar o êxito do Estado nas demandas envolvidas.

Alexander Luvizetto (Capão da Canoa, RS)

Massificação turística

"Barcelona eliminará apartamentos turísticos em 2028" (Normalitas, 7/7). Seria interessante verificar qual a contribuição do turismo para a economia local. Penso eu que inúmeros negócios atrelados ao turismo impulsionam a economia, gerando empregos diretos e indiretos. Enfim, no mundo utópico, os euros que os turistas gastam são muito bem-vindos, porém, os turistas não.

Renato Romero (São Paulo, SP)

O problema do turismo excessivo, que inviabiliza a moradia e expulsa os moradores, não é exclusividade de Barcelona. Florianópolis apresenta o mesmo problema. Infelizmente, aqui os prefeitos seguem insistindo em investir em turismo, ignorando os prejuízos acarretados aos moradores.

Jacqueline Virmond Vieira (Florianópolis, SC)

Celeiro para gênios

"Alta aprovação no ITA leva estudantes de todo o país a escolas do Ceará" (Educação, 8/7). Parabéns ao Ceará e seu governo pela iniciativa. Poucos estados brasileiros têm essa visão.

Sergio Siqueira (Divinópolis, MG)

Manifestação

Fica difícil entender se o jornalista Ruy Castro ("Esconde-esconde com a lei", 27/6) quis fazer literatura ou jornalismo ao ofender servidores públicos. Oficiais de Justiça não são detetives que olham pelo buraco da fechadura. Eles precisam procurar dezenas de pessoas por semana. Sozinhos, na rua, eles têm que enfrentar toda a estrutura que os poderosos têm para se esconder. Ou será mesmo que filhos do ex-presidente voltam para casa para buscar cuecas? Espero que continue dignificando sua trajetória, reparando o erro.

David Landau, coordenador do Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal no Estado de Minas Gerais (Sitraemg) (Belo Horizonte, MG)