Qual foi o melhor show de rock que você já foi? Conte para a Folha

O Dia Mundial do Rock é comemorado neste sábado (13) e celebra o gênero musical que agrada a tantas pessoas e influencia seus estilos de vida.

Em homenagem aos 70 anos do ritmo, foi lançada a Coleção Folha Rock Stars, em outubro de 2023, que reuniu 20 livros sobre bandas e artistas que marcaram as últimas décadas, como Rolling Stones, Beatles, Queen e Nirvana e, aqui no Brasil, Rita Lee, Titãs e Raul Seixas.

Mick Jagger e Ronnie Wood dos Rolling Stones durante turnê Hackney Diamonds, em Vancouver - Chris Helgren/Reuters

Para todo fã de música, a experiência de ouvir a um álbum favorito ao vivo e compartilhar isso com outros entusiastas é única. Por isso, a Folha quer saber de você, leitor, qual foi o melhor show de rock que você já presenciou e por que? Conte sua experiência neste formulário.

