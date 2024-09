'Apoio o banimento total', diz leitor sobre proibição do uso de celular em escolas

Celulares

"Governo Lula prepara medida para banir o celular nas escolas" (Educação, 20/9). Enquanto professor do ensino médio da rede pública, eu apoio o banimento total. Mas de nada adianta proibir o celular, se pais e responsáveis não estiverem no mesmo barco e também ratificarem a proposta. Precisamos da comunidade escolar seguindo a mesma linha.

Giovanni Giocondo (São Paulo, SP)

Alunos pegam de volta, na hora da saída, celulares em caixa que guarda os aparelhos na Escola Castanheiras, em Barueri (SP) - Divulgação

Sou professora e vivencio diariamente os males que o uso do celular dentro da escola pode causar. As crianças não conseguem se concentrar, pois sabem que o celular está ao alcance das mãos cheio de jogos e notificações; a todo tempo precisamos cobrar que guardem os aparelhos e façam as atividades propostas, e aí eles terminam com pressa pra usar o celular novamente. É necessário comprar essa briga, essa medida é muito importante!

Izabeli Lemos (Barueri, SP)

Musk e o X

"X indica ao STF representante da rede no Brasil após ordem de Moraes" (Política, 20/1). Reconheço que a suspensão do X atrapalhou muita gente que nada tem a ver com o Musk e essa extrema direita que conspira contra a democracia, entretanto não havia outra maneira de impedir esse monstro. Moraes se tornou fundamental na defesa da democracia e da soberania nacional, o Brasil ainda é o principal alvo da bem organizada e economicamente forte extrema direita mundial.

Paulo Bruno Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Esse era o fim esperado, mas não desejado. Eu gostaria que permanecesse fora.

Salvador Pereira Vicente (Uberlândia, MG)

Desigualdades

"Desigualdade entre negros e brancos aumenta em 33% das capitais brasileiras" (Economia, 21/9). Sempre essas estatísticas sofisticadas, com seus números álgidos; esses cientistas esclarecidos falando do cotidiano triste. São boas teses, mas não ajudam a diminuir a "Distância". De onde virá o socorro?!

Aristides Silva (Pimenta Bueno, RO)