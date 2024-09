'Brasil que, desde Dutra, tem a maior frescura com os cassinos, agora liberou geral', diz leitora

Epidemia

"Os divórcios motivados pelo vício em bets e jogo do tigrinho: ‘Meu marido vendeu nossa casa’" (Equilíbrio, 19/9). Engraçado, o Brasil, que, desde Dutra, tem a maior frescura com os cassinos, agora liberou geral. Era melhor liberar os cassinos, que pelo menos dariam emprego aos brasileiros.

Luciana Vieira (Brasília, DF)

É uma questão de saúde pública. Nunca deveria ser liberado no Brasil uma aberração como essa. Mas o poder corrupto e criminoso por trás é muito forte e com representantes em alto escalões nos três poderes. Mas sempre tem os desavisados de sempre falar de geração de emprego. O tráfico e a milícia também geram emprego. Que tipo de emprego queremos para o país? Que tipo de desenvolvimento queremos para o país? Esse deveria ser o ponto a discutir.

Rinaldo Souza Coelho (Rio de Janeiro, RJ)

Pessoa jogando jogos de azar em sites de apostas e bets - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Anulados

"Parlamentares dos EUA querem cancelar vistos de Moraes e de outros ministros do STF" (Política, 18/9). O Legislativo de lá funciona diferente do Brasil. E se o pedido for para um juiz, há um risco mesmo de cancelamento do visto. E, se o próximo presidente for da ala deles, é certeza do cancelamento. A decisão ilícita do STF, sem o respeito ao contraditório e ampla defesa já teve repercussão de decisão de Estado.

Paulo R. Justo (Cabo Frio, RJ)

Bom, assim ficam em Brasília e trabalham mais.

Emilio Bazzani (Tabapuã, SP)



Meu Primeiro Barco

"São Paulo libera R$ 600 milhões em crédito para aquisição de lanchas" (Painel S.A., 19/9). SP em chamas, educação lastimável, saneamento sem notícias de investimentos, mas dinheiro fácil para ostentar lanchas tem.

Uriel Wagn (Campinas, SP)

Pensem nos que trabalham nas marinas, nos estaleiros, oficinas de reparo naval, nos ofícios de marinheiro, capital, pintores etc. São diversas famílias que dependem desse setor. O setor náutico emprega, paga impostos. O fato de Bolsonaro ser um usuário de uma lancha para pesca não deveria ser motivo para que se condene um setor importante. Sem falar no turismo náutico. O crédito é bem-vindo.

José Lins (Rio de Janeiro, RJ)

Saúde mental

"Depressão e ansiedade transformam tarefas cotidianas em fardo" (Não Tem Cabimento, 19/9). Como a simplicidade é brilhante, talvez dizer menos é mais, mesmo assim não teria palavras para elogiar o quão completo, tocante e simples esse artigo é. Sou psicóloga e descrevo a depressão de forma técnica, sempre excluímos a doença do cotidiano, ao explicar, mas você conseguiu trazer isso para o dia a dia.

Paula Brügger (Florianópolis, SC)

Seu relato sincero dá voz aos que sofrem, calados, de depressão e ansiedade. É preciso coragem para ir ao trabalho, aceitar o convite do amigo querido para um café. É preciso coragem para viver.

Jaqueline Mendes de Oliveira (Rio de Janeiro, RJ)

Estação

"Primavera terá clima seco até meados de novembro, apontam institutos" (Cotidiano, 19/9). A gente devia já estar plantando milhões de árvores no país todo, começando ontem. Ampliar área de preservação no entorno de cursos de água, fazer lista de árvores por região e sair correndo.

Depois da desertificação, aí o trabalho será muito maior e o prejuízo também.

Carlos Amorim (São Paulo, SP)

Política ambiental

"Governo Lula busca dividir responsabilidade sobre fogo, e estados criticam ações federais" (Cotidiano, 18/9). O país sendo consumido pelo fogo e a resposta é "dialogar". Ficam claras a incompetência e ineficiência dos governantes. O planejamento deveria ter sido feito há muito tempo.

Anna Guimarães (Brasília, DF)

A responsabilidade é de todos, cada cidadão. Esse é nosso aprendizado com toda água no Sul e fogo no restante do Brasil. Não podemos mais terceirizar os culpados. Inicia na sua casa com você e os seus.

Luciani Aubin Kehl (Porto Alegre, RS)

Encontro na Redação

"Folha precisa buscar linguagem mais acessível, diz ombudsman" (Política, 17/9). Agradeço por ter realizado o meu sonho (de mais de 50 anos) de conhecer a Redação da Folha... O encontro que nos proporcionou foi vibrante e educativo. Há muito não tinha estado com pessoas tão inteligentes...

Valberto Garcia (São Paulo, SP)

Manifestação

"A arte de prosperar, ficar rico e ser feliz" (Ruy Castro, 18/9). A International Coaching Federation — ICF Brasil, maior organização global de coaches profissionais, pontua que os comportamentos descritos na coluna não retratam a profissão de um coach sério. O texto cita influenciadores, cursos e aulas que nada têm a ver com as competências de um coaching profissional. A ICF reitera que a associação indevida prejudica toda uma classe de profissionais sérios que seguem um código de ética globalmente reconhecido por empresas e academia.

Marcus Baptista, presidente do conselho deliberativo da ICF Brasil (São Paulo, SP)