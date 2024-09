'Caminho quase sem volta', afirma leitora sobre crise climática

Mudança climática

"Seremos a penúltima geração?" (Antonio Prata, 21/9). Triste, muito triste mesmo. Caminho quase sem volta, entretanto há que se ressaltar que também o homem está se perdendo a cada dia, deixando sua sensibilidade se esvair... correndo atrás do poder, perdendo muitas vezes o que há de mais precioso dentro de si: a capacidade de realmente ser humano.

Nilva Maria de Jesus (Patrocínio, MG)

Fumaça de incêndio florestal que atingiu Parque Nacional de Brasília, reserva nos arredores da capital - Evaristo Sá - 16.set.24/AFP

Realmente, se não houver mudança na raiz do problema, produção de CO2, estamos abrindo mão dos recursos naturais essenciais: água, terras cultiváveis e ar respirável. Não vejo reflexo dessa emergência nas atitudes do governo. Precisamos do maior plano de reflorestamento do mundo no sul da amazônia a fim de preservar o acesso à água. Plantar árvores e deixar de destruir nossa caixa d’água verde.

Antonio Emanuel Melo dos Santos (São Paulo, SP)

"Lula diz que mundo caminha para ‘fracasso coletivo’ e pede reforma da ONU" (Mundo, 22/9). Lula fez um excelente discurso. Fato! Está cobrando das organizações mundiais um compromisso maior com a pauta climática e social, além de um maior protagonismo para os países do sul. Não foi um discurso revolucionário, anticapiatalista ou mesmo de uma esquerda mais radical. Foi conciliador e reformista. Mas o engraçado é que mesmo assim, a obtusa direita brasileira bolsonarista se revolta.

Marcos Louzada (Juiz de Fora, MG)

O mundo está indo para o buraco cada vez mais, no lucro acima de tudo e todos.

Rafael Moraes (João Monlevade)

Liderança feminina

"Após frase machista, Tallis Gomes perde o cargo de CEO da própria empresa para uma mulher" (Mercado, 21/9). Deus me perdoe por querer que Deus me livre e guarde de pessoas como o ex-CEO e os autores de comentários que o apoiam. (Ref.: "Reza" de Rita Lee)

Maria da Graça Pimentel (São Carlos, SP)

Educação é a área dele, tá na hora de fazer um curso de civilidade igualdade, ter empatia e mudar esse pensamento atrasado.

Marcelino José Santana (Joinville, SC)

Como pode oferecer cursos de capacitação nas empresas que muitas vezes são lideradas por mulheres? O CEO da G4Educação coloca em dúvida a sua capacidade de ser empresário, já que não consegue aceitar a evolução feminina no mercado de trabalho.

Valquiria Tessari (Campo Grande, MS)

Legalização

"Empresas de maconha estão abandonando o Uruguai, nação pioneira na legalização" (Mercado, 19/9). Uruguai é um país muito pequeno e as indústrias não florescem. Teriam que legalizar as indústrias de fabricação de CBD para exportação, mas tudo é muito burocrático e devagar. As empresas desistem pela morosidade.

Maria Isabel Castro Lima (Florianópolis, SC)

Eleições 2026

"Bolsonaro estará elegível, e impeachment de ministros do STF pode ser pauta em 2026, diz Ciro Nogueira" (Política, 20/9). Na política não há inimigos irreconciliáveis; vide Lula/Alckmin.

Valdemar Domingues (Itu, SP)

Resta saber se nós, a maioria democrata do país, queremos isso, não é senhor Ciro? A resposta tem que ser ir para as ruas e bradar um sonoro, estrondoso e definitivo não.

Fábio Martins Silva Sathler (Lagoa dos Martins, MG)

Prefeitura paulistana

"Notas sobre o ilustre pleito paulistano" (Mario Sergio Conti, 21/9). Para evitar as vilezas nos debates eleitorais bastaria que os políticos seguissem o bom senso, que a campanha fosse um campo para as ideias e projetos e não um picadeiro onde os candidatos se alternam como palhaços de uma tragédia cômica, jogando lama uns nos outros. Mas como evitar o espetáculo grotesco quando o próprio público, a cada ciclo eleitoral, parece exigir o mesmo enredo. São Paulo, a gigante metrópole, é palco de batalhas ferrenhas em tempos eleitorais. Tem público para esse show.

Alexandre Marcos Pereira (Ribeirão Preto, SP)

"Nunes se rendeu ao extremismo quando já não precisava mais dele" (Celso Rocha de Barros, 21/9). O Nunes é um Eduardo Paes com as cores invertidas. Assim como o carioca nunca foi petista, mas cultiva o apoio do Lula, o paulista nunca foi bolsonarista, mas precisa do seu apoio. O jogo de atração e repulsão de parte a parte vai continuar, a menos que o Marçal se recupere nas pesquisas.

José Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

"Tabata é investimento para o longo prazo, afirma Arminio Fraga" (Política, 21/9). Com fala articulada e abordando todos assuntos, Tabata Amaral tem futuro e será candidata a presidente. Pablo Marçal também é líder nessa geração. Excelente em seu marketing pessoal, ele não passará de deputado enquanto restar dúvidas sobre seu envolvimento com o PCC.

Josue Oliveira (São Paulo, SP)