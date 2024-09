Como você vê a expansão das apostas esportivas e jogos de azar online no Brasil, leitor?

Os cassinos são proibidos no Brasil desde 1946, após decreto de Eurico Gaspar Dutra, mas os jogos de azar e as apostas, ou bets, estão ganhando cada vez mais espaço na vida de brasileiros, com os sites e aplicativos e propagandas virtuais. Os impactos do vício nestes jogos também já vem sendo divulgado, como endividamentos, divórcios e saúde mental abalada.

O debate ganhou ainda mais destaque nas últimas semanas com os mandados de prisão contra celebridades como Deolane Bezerra e Gusttavo Lima, investigados na Operação Integration por suspeita de envolvimento em suposta organização criminosa que atua em jogos ilegais e lavagem de dinheiro.

Segundo a CNC (Confederação Nacional do Comércio), neste primeiro semestre, 1,3 milhão de brasileiros ficaram inadimplentes por conta de jogos de aposta online.

