'Erro está na definição da política como profissão', diz leitor sobre eleições

Vocação

"Por que 446 mil brasileiros querem ser políticos?" (Rodrigo Tavares, 18/9). O erro está na definição da política como profissão. A política deve ser vista como serviço público, pois para se ter uma profissão, é necessário formação e para política, basta ter potencial eleitoral. Isto é, uma coisa, apesar de relacionada, não tem nada a ver com a outra. Portanto, há advogados, engenheiros, médicos e empresários que se tornam políticos. Raro trabalhadores sem a formação da média burguesia terem sucesso em suas empreitadas políticas, a não ser nas Câmaras Municipais.

Márcio Marques Alves (Rio Verde, GO)

Plenário da Câmara dos Deputados durante sessão não deliberativa - Pedro Ladeira - 12.ago.24/Folhapress

Presença política

"Pastores evangélicos vão de outsiders a protagonistas em quase um século na política" (Política, 17/9). Faltou dizer que foi fundamental, para o significativo aumento da representatividade evangélica na política, a generosa distribuição de canais de TV e de rádio aos pastores evangélicos no governo Sarney. Esse foi o verdadeiro pulo do gato. Pessoalmente, entendo que líderes religiosos devem se limitar às suas igrejas, em respeito ao Estado laico. Quem conhece um pouco de história, sabe que misturar religião com política equivale a construir uma bomba-relógio.

Edmilson Soares (Betim, MG)

Estão cometendo hoje os mesmos erros que a Igreja Católica cometeu há séculos: impondo a religião como estilo e meio de vida, misturando fé com poder, mundo espiritual com material.

Nasemar Hipólito (São Paulo, SP)

Queimadas

"Lula diz que Brasil não estava preparado para incêndios e que ‘setores’ querem provocar confusão" (Cotidiano, 17/9). Votei no Lula, mas estou cada dia mais triste com o presidente. E com o fato de se mostrar sempre vítima de fatos quando tem tanta gente boa para alertá-lo. Que triste esse país. Está ficando insustentável ser brasileiro informado.

Sandra Aparecida A. da Silva (Botucatu, SP)

Em quase dois anos, este governo não teria como reparar o descaso do governo anterior através do desmonte do Ibama. Não bastassem episódios passados, temos um Congresso que senta sobre pautas ambientais e governadores que se omitem, em detrimento da saúde do povo, dos interesses da nação.

Rosamaria Silva (Santo André, SP)

Diplomacia

"Lula conversa com Putin e discute proposta para encerrar guerra entre Rússia e Ucrânia" (Mundo, 18/9). Está mais do que na hora de o presidente deixar de lado essa vaidade de ser o grande protagonista mundial e voltar os seus olhos para os problemas internos do nosso país (que não são poucos).

Pedro Augusto D’albuquerque (Brasília, DF)

Modificações biológicas

"Estudo mostra como o cérebro da mulher se reorganiza durante a gravidez" (Equilíbrio, 17/9). Ótimo estudo. Tinham que analisar as alterações que ocorrem durante os ciclos mensais também. A TPM precisa ser mais bem estudada para ser também mais bem tratada.

Vanessa Magalhães (Belo Horizonte, MG)



Influenciadores

"A arte de prosperar, ficar rico e ser feliz" (Ruy Castro, 18/9). A lei é frouxa. E quando o estelionatário fica rico, dificilmente é pego. Com bons advogados e muita propina, safa de qualquer delito. O crime ainda compensa, pois estrada ruim e gente boba nunca acaba.

Severo Pacelli (Uberlândia, MG)

Aprendi que o elegante é ser simples e generoso… Hoje existem os "influenciadores" que fazem questão de ostentar e menosprezar seus seguidores. Os tempos mudaram!

Joelson Ciacci (Varginha, MG)

Tabagismo

"Na contramão dos vapes, jovens mantêm cigarro tradicional na mão por estética" (Equilíbrio, 17/9). Sempre achei chique e elegante fumar! Menos na rua. Faz dez anos que parei de fumar e hoje digo: é o vício mais bobo do mundo! Apenas joga fumaça no organismo. Os oportunistas proibiram a propaganda do cigarro, mas deixaram a de álcool.

Neli Faria (São Paulo, SP)

Dádiva

"Possível retorno do horário de verão agrada bares, mas causaria ‘nó logístico’ para aéreas" (Mercado, 18/9). Para quem passa o dia trancado trabalhando, encerrar o expediente e se deparar com luz, Sol e fim de tarde pode ser um sopro de descanso e alegria, um diminuidor de estresse. Sair do trabalho e ver um pôr-do-sol faz lembrar que ainda estamos vivos, apesar da exploração do capital.

Alison Sales (São Paulo, SP)

"Quem inventou o horário de verão, que pode voltar a ser adotado no Brasil?" (Cotidiano, 18/9). Deus permita que esse famigerado horário de verão nunca mais volte. Abala psiquicamente as pessoas e não traz economia nenhuma à luz! Pura enganação!

Markus Ferranty (Brasília, DF)