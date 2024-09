Leitor diz que debates não mostram mais propostas, só fofoca

Recorde

"São Paulo tem maior número de debates da história e deve chegar a 11 só no 1º turno" (Política, 20/9). 11 momentos desagradáveis. História triste de eleições paulistanas, imagine se fôssemos uma sociedade bacana, o quão bom seria!

Marcos Prado Masliaev (São Bernardo do Campo, SP)

Fica claro que todos querem ganhar com a presença do ex-coach Marçal. Dá audiência. Novos tempos: virou atração rentável.

Wil Leon (São Paulo, SP)

O debate perdeu a sua lógica de existir, virou circo. Hoje o eleitor liga a TV não mais para saber as propostas dos candidatos para a sua cidade, mas para saber as fofoquinhas da vida de cada um.

Emerson Augusto (São Roque, SP)

Debate entre os candidatos à Prefeitura de São Paulo organizado pela RedeTV! e o UOL, em Osasco - Zanone Fraissat/Folhapress

Misoginia

"Prefeita de Bauru é vítima de deepfake com imagem forjada em que aparece nua" (Painel, 19/9). Espero que os políticos da direita um dia finalmente enxerguem o quão machista, misógina, homofóbica e racista é nossa sociedade e que combater tais flagelos nem de longe deve ser confundido com "mimimi"!

Marcia Ciarallo Pescuma (São Paulo, SP)



Área educacional

"Quem é responsável pela educação?" (Priscilla Bacalhau, 19/9). A responsabilidade pela educação é tema que deve ser abordado sob diversas perspectivas, desde a individual até a coletiva. Para compreendê-la plenamente, é necessário considerar os diferentes agentes envolvidos e as dimensões ética, social e legal. A primeira responsabilidade pela educação recai sobre o indivíduo e, em grande parte, sobre a família.

Alexandre Marcos Pereira (Ribeirão Preto, SP)

Excelente assunto, merece a atenção de todos, já que a responsabilidade é também partilhada. A educação pública e os índices melhorarão quando medidas amplas forem tomadas para que a desigualdade diminua e isso significa verbas para escolas, salários convidativos, contratos de trabalho integral e que as famílias tenham condições de vida, trabalho e saúde.

Denise Trento (São Paulo, SP)

Quem sabe com um parlamento menos retrógrado, mais humano e menos dependente de dinheiros escusos, avancemos em cobrar a base da sociedade que é a educação de qualidade.

Adilson Roberto Gonçalves (Campinas, SP)



Diplomacia

"O amigo brasileiro" (Demétrio Magnoli, 20/9). Apesar de toda boa vontade com que o mundo recebeu a volta de Lula ao poder, sua política externa é um verdadeiro fiasco. Evidente que saímos do isolacionismo, mas, em contrapartida, o Brasil tornou-se um parceiro menor de Pequim e Moscou, com pouquíssimos dos ganhos econômicos prometidos pela China. Uma diplomacia puramente ideológica e, neste aspecto em particular, atrasada.

Hernandez Piras (São Paulo, SP)

Consequências efetivas

"Punição para incêndios é branda e fiscalização esbarra em falta de estrutura, dizem especialistas" (Ambiente, 20/9). O mais importante no momento é ter ações para debelar o fogo, em vez da solução legislativa de sempre de aumentar penas para queimadas criminosas, que são minoria. A administração federal é sempre muito lerda. Falta ação.

Elizabeth O. Costa (Rio de Janeiro, RJ)

Equilíbrio das empresas

"Organizações não precisam de heróis" (Opinião, 19/9). Como médica, tenho presenciado todos os malefícios que os níveis de exigência em desempenho causa às pessoas. Stress crônico aumenta níveis de cortisol e adrenalina circulante, causando doenças físicas e mentais. Está mais do que na hora da sociedade discutir essas exigências de desempenho!

Jussara Helena Beltreschi (Ribeirão Preto, SP)

Harmonização

"Dez vinhos para deixar seu churrasco menos monogâmico" (Isabelle Moreira Lima, 20/9). Eu ainda acho que a cerveja é mais versátil para o churrasco, pois a carbonatação ajuda a cortar a gordura da carne e limpar o paladar, mas os vinhos também podem agradar. Em geral, cervejas de coloração castanha combinam muito bem. De qualquer modo, fiquei curioso, vou pesquisar alguns dos rótulos sugeridos.

Alessandro Pinesso (São Caetano do Sul, SP)