Leitores se dividem entre elogiar e criticar horário de verão

São Paulo

Nesta semana, a Folha perguntou aos leitores se eles gostam ou não do horário de verão. As relações são divididas entre quem vê como uma expansão das horas dos dias e outros que sentem apenas o desgaste do sono. Confira algumas respostas a seguir.

Me sinto mais seguro para praticar atividades ao ar livre até mais tarde. O horário de verão amplia o tempo de vida útil. Além disso, atrai mais clientes para o meu comércio.

Walter de Oliveira Monteiro (Porto Alegre, RS)

O aproveitamento da tarde após o trabalho.

Thiago Fraga da Silva (Sooretama, ES)

Não impacta diretamente minha vida, pois moro no Nordeste, mas acho que a medida ajuda na economia de energia. Apesar de haver um impacto inicial, ele é facilmente adaptável.

Felipe Faustino de Oliveira (Ilhéus, BA)

Leitores opinam sobre horário de verão - Unsplash

Não gosto, tenho muita insônia nos anos que têm o horário de verão.

Alisson Suppi Ribeiro (Araranguá, SC)

Gosto. É uma possibilidade de você aproveitar mais o dia, retornar para casa com mais segurança ou sair para se divertir ainda com luz natural.

Mônica Urroz Sanchotene (Porto alegre, RS)

É prenúncio de alegria, dias ensolarados, banhos de mar. Tudo se encaixa à minha agenda como mágica.

Ana Marques (Jundiaí, SP)

Não gosto. Acordo às 5h. Horário de verão me condena a acordar e sair para trabalhar na escuridão.

Ana Paula Rusinas (São Paulo, SP)

Sou professora e o horário de verão é péssimo para crianças que estudam no período da manhã, as aulas não rendem, pois as crianças estão muito sonolentas.

Luciane Noronha do Amaral (Lins, SP)

Para quem mora no litoral, possibilita ir à praia depois do trabalho num dia de semana.

Guido Guimbard (Florianópolis, SC)

Não perco o sono nem a fome. Acho interessante voltar do serviço com o dia claro.

Debora Vieira Martins da Silva (São Paulo, SP)

Aumenta a insegurança do trabalhador que sai muito cedo de casa, na periferia, para trabalhar.

Americo Teixeira Junior (Vinhedo, SP)

Fico com sono por horas. Meu rendimento no trabalho cai muito.

José Eduardo Bittar (Franca, SP)

Traz a sensação de maior quantidade de "dia" para resolver as demandas.

Thaelainy Reis da Silva (Embu das Artes, SP)