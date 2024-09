'Muito triste que as criaturas inocentes sejam vítimas da enferma humanidade', diz leitora

Devastação

"Animais feridos em incêndios chegam em proporção inédita para tratamento em Ribeirão Preto (SP)" (Cotidiano, 24/9). Triste, muito triste que as criaturas inocentes sejam vítimas da enferma humanidade.

Maria Eloisa Montero Miguez (São Bernardo do Campo, SP)

O que comemos, como produzimos, esculpe a biosfera. Se não queremos que os nossos biomas sejam desmatados e incendiados, e a fauna silvestre não arda em chamas, precisamos escolher melhor o que comemos. A solução é simples: dieta sem produtos da pecuária.

Paula Brügger (Florianópolis, SC)

As crises de secas, incêndios e enchentes é o retrato mais fiel de nosso capitalismo selvagem, do lucro a todo custo. A idolatria do agro que é pop sem considerarmos que mata quando desmata. E que se aprofundou nos últimos anos, como era de se esperar, com a ascensão da extrema direita ao poder em municípios, estados e na União.

Antônio Beethoven Cunha de Melo (São Paulo, SP)

Anta é encontrada com vida após ter suas patas queimadas no Parque Nacional, em Brasília - Gabriela Biló/Folhapress

Funcionalismo em alta

"Brasil bate recorde de servidores públicos, com 12,65 milhões de profissionais no setor" (Mercado, 24/9). A máquina pública é hipertrofiada, altamente ineficiente e a Previdência do funcionalismo público é fortemente deficitária. Mas mesmo com tudo isso o atual governo continua a contratar mais funcionários públicos.

Jorge Rodrigues (Rio de Janeiro, RJ)



Reparos periódicos

"Carro velho precisa de mecânico" (Mirian Goldenberg, 24/9). O envelhecimento acontecerá, queiramos ou não. Carro velho sem manutenção invariavelmente quebra.

Ramon Carvalho (Picos, PI)

Mas qual é o problema de aceitar envelhecer se há consciência de que a vida é finita? O saber das áreas de ciências humanas é valioso, mas falta, para estudiosos dessas áreas, acolher e acumular saberes sobre a finitude orgânica da vida. O corpo é pura bioquímica!

Natia Elen Auras (Rio de Janeiro, RJ)

Dumbphone

"A ignorância artificial é uma bênção" (Manuela Cantuária, 23/9). Desvirtualizar a vida real é tarefa urgente, tanto individual quanto coletivamente. Mas a "novidade" nada mais é do que o bom e velho capitalismo mercantilizando tudo, até o cansaço humano.

Gustavo Aguiar Fernandes (Niterói, RJ)

Importante: tem apps que o transformam em um dumbphone. Eu fiz isso e o resultado foi fantástico, 80% menos tempo de tela. Só o fato de não ter ícones na sua tela já tez faz usar o telefone apenas quando realmente necessário. Você passa a usar o telefone e não ser usado por ele.

Elias Souza (São Paulo, SP)

Recuperação

"Secretário da Justiça de SP diz que não ocupará gabinete que foi de governadores em palácio"(Painel, 23/9). Ótima iniciativa. Todo patrimônio arquitetônico deve ser preservado.

Roberto Foz Filho (Jundiaí, SP)



Afetos

"Na busca pelo ‘grande amor’, perdemos os amores da vida" (Vera Iaconelli, 23/9). É raro reunir na mesma pessoa todos os predicados (afinidade intelectual, desejo, objetivos de vida) com os quais sonhamos. E é interagindo socialmente nos ambientes por que transitamos que temos oportunidade de descobrir novas afinidades e oportunidades de crescimento.

Marco Antônio M. de Oliveira (São Paulo, SP)

Longevidade

"Segredo de tubarão de 400 anos pode estar em seus genes de reparação" (Ciência, 24/9). Este tipo de estudo é importante, não tanto para que se entenda como viver mais, mas como viver mais tempo bem. Genes de reparo de DNA são importantíssimos pelo seu papel em doenças degenerativas e câncer.

Angelica Francesca Maris (Florianópolis, SC)

Isso sim pode ser considerado um sucesso evolutivo! Não esses primatas barulhentos, insaciáveis e assassinos dos sapiens.

Fernando Lima (Itapema, SC)