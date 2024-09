'Tantos outros já alertavam para a iminente catástrofe', diz leitor sobre crise climática

Crise de seca e incêndios

"Ações contra fogo foram insuficientes e não mascarar a realidade é postura republicana, diz Marina Silva" (Ambiente, 23/9). Se tivesse sido insuficiente era totalmente compreensível diante do tamanho da catástrofe. O triste é que não houve ações. Uma ministra lenta demais para um problema desta magnitude. Uma incompetência sem precedentes.

Jair Pereira (Medianeira, PR)

A ministra lembrou bem que desde a Eco-92 já se devia ter feito algo. Antes, Carl Sagan e tantos outros já alertavam para a iminente catástrofe. É urgente retirar do poder políticos da extrema direita negacionista e pôr em seu lugar políticos realmente comprometidos com a pauta ambiental; e que estes e os demais agentes públicos, inclusive do atual governo, não encenem o velho faz de conta de que estamos cansados há muito tempo.

Sadi Medeiros Junior (Florianópolis, SC)

O presidente Lula e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, durante reunião no Palácio do Planalto - Ueslei Marcelino/Reuters

Campanha eleitoral

A campanha eleitoral em curso deixa em evidência o domínio do fisiologismo em nosso cenário político. Indício marcante de tal avaliação é quando candidatos anunciam seus respectivos números na propaganda do horário eleitoral, mas sem jamais mencionar as legendas partidárias às quais estão filiados. O descompromisso partidário, num evidente vice-versa, parece um dos frutos da injustificável proliferação de agremiações sem definição e/ou divulgação de respectivo programa partidário.

Antonio Francisco da Silva (Catete, RJ)



Integridade

"Rousseau era um canalha, Marx pegava dinheiro dos outros e era ingrato" (Luiz Felipe Pondé, 23/9). Não considero que as características negativas citadas sejam somente dos intelectuais progressistas. São características humanas encontradas também nos pensadores conservadores. É desejável a busca da verdade e não da vaidade, nem a justificação de ideologias e nem o aplauso de afirmação. A busca pela verdade exige integridade e honestidade intelectual.

Ângela Luiza S. Bonacci (São José dos Campos, SP)

Abordagem violenta

"Policiais militares agridem clientes dentro de adega em Ribeirão Preto (SP)" (Cotidiano, 22/9). Nesse ritmo, todo o efetivo da polícia vai para funções administrativas por atos ilegais. Será a polícia mais "administrada" do mundo.

Eduardo Batista de Souza (Diadema, SP)

Teria a PM a mesma abordagem caso a festa fosse numa mansão da elite da cidade?

Karina Kanazawa Rienzo (São Paulo, SP)

Operação Integration

"Justiça decreta prisão do cantor Gusttavo Lima em investigação sobre bets" (Cotidiano, 23/9). Tem que prender, sim! Não é porque é Gusttavo Lima que tem que passar pano! O Brasil não pode retroceder. Parabéns à magistrada.

Dorgival Carneiro de Souza (Santa Bárbara d’Oeste, SP)

Nenhuma novidade, pois dinheiro não cai do céu tão fácil assim.

Ailton Souza (Cascavel, PR)



Mobilidade urbana

"Precisamos acabar com a carrocracia em São Paulo" (Giovana Madalosso, 22/9). É uma cultura do carro, pois ouve-se música, conversa-se pelo celular, faz-se terapia nele, é uma expressão da individualidade. Eu optei por não ter carro por economia e estilo de vida, ando a pé, de ônibus, bike e até carro de aplicativo.

Paloma Fonseca (Brasília, DF)

Vocabulário

"Bichectomia, homoeomorfo e ninfoplastia" (Ruy Castro, 22/9). A arte de nomear é necessária. O grande lance está na disputa que se instala em todo signo linguístico. Lembrando Bakhtin: "a palavra é ideológica por excelência".

Fabrício Schweitzer (Florianópolis, SC)

Ossos do ofício

"46% dos trabalhadores brasileiros estão estressados, 25% tristes e 18% com raiva, indica estudo" (Mercado, 23/9). Esse é o sentimento de quem trabalha e é honesto.

Lis Junqueira Safra (Ribeirão Preto, SP)