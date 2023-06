Podcast discute as consequências políticas dos protestos de junho de 2013

São Paulo

Em 21 de junho de 2013, a então presidente Dilma Rousseff (PT) ia à TV para um pronunciamento em rede nacional. No dia anterior, uma quinta-feira, manifestações levaram mais de 1 milhão de pessoas às ruas do país. Em Brasília, três ministérios e a sede do Banco Central foram depredados.

Era a terceira semana seguida de protestos: uma espécie de primavera brasileira que até hoje pesquisadores tentam ler para mapear os impactos na política do país. Manifestações que começaram questionando o aumento da tarifa do transporte público cresceram e passaram a abrigar pautas difusas. Em meio a isso, o poder público ensaiou acenos aos manifestantes.

Vieram respostas do Executivo, com o envio ao Congresso de uma proposta de reforma política, e do Legislativo, com a aprovação veloz de pautas que pregavam mais transparência e menos impunidade, como pediam os manifestantes. Essas foram as primeiras reações às ruas. O Café da Manhã desta terça-feira (21) refaz a linha do tempo até 2023, discutindo consequências da onda de protestos na vida política do país.

A repórter da editoria de podcasts Angela Boldrini e apresentadora do Café Gabriela Mayer conversam com manifestantes que hoje estão na política, com quem estava no Congresso naquele momento e com especialistas que estudam a organização política, a internet e outros elementos determinantes nas transformações a que o Brasil assistiu na última década.

O podcast entrevista a socióloga Angela Alonso, a antropóloga Letícia Cesarino, o professor de filosofia Rodrigo Nunes, os deputados Kim Kataguiri, Sâmia Bomfim e Zeca Dirceu, o professor de história e organizador dos atos do Movimento Passe Livre em 2013 Lucas Monteiro, o jornalista Bruno Torturra e o diretor de redação da Folha, Sérgio Dávila, e a repórter Anna Virginia Balloussier.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. Este episódio teve pesquisa de Laila Mouallem, produção de Carolina Moraes e Priscila Camazano e edição de som de Thomé Granemann. Pela TV Folha, Naief Haddad e Henrique Santana colaboraram com entrevistas.