Podcast analisa reações e consequências da reforma ministerial de Lula

As celebrações do Dia da Independência em Brasília, nesta quinta-feira (7), foram marcadas também pela repercussão da primeira reforma ministerial do governo Lula (PT), anunciada oficialmente na noite de quarta (6).

O presidente demitiu a ministra do Esporte, Ana Moser, e remanejou Márcio França (PSB) para acomodar dois deputados do centrão. André Fufuca (PP) entrou na pasta do Esporte, e Silvio Costa Filho (Republicanos), na de Portos e Aeroportos. França ficou com o novo ministério a ser criado pelo governo, o das Micro e Pequenas Empresas.

A reforma aconteceu depois de dois meses de negociação com partidos do centrão para conquistar mais apoio a projetos do Planalto no Congresso. As longas negociações não evitaram certo "climão" dentro do governo, evidenciado por reações de Lula e de ministros durante o desfile de Sete de Setembro.

O episódio desta sexta (8) do Café da Manhã discute os significados da reforma ministerial e analisa o peso que as mudanças podem ter na articulação política do governo com o Congresso. O programa entrevista o colunista da Folha Bruno Boghossian.

