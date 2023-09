Podcast discute viabilidade da semana de quatro dias de trabalho no Brasil

São Paulo

Testes para uma semana de quatro dias de trabalho começam no dia 5 de setembro no Brasil. O projeto-piloto vai experimentar a redução da jornada sem redução de salário, modelo já avaliado em outros países.

São 20 empresas, que somam 400 funcionários, oficialmente participantes do projeto —outras 400 também se inscreveram. Os testes são uma parceria da 4 Day Week, organização sem fins lucrativos que desde 2019 avalia novos modelos de trabalho e produtividade, com a Reconnect Happiness at Work, parceira do projeto no Brasil.

Entre os participantes no Brasil estão um hospital, empresas de consultoria, de alimentação, editoras, produtoras de vídeo e de conteúdo, agências de comunicação, um escritório de arquitetura e outro de advocacia.

No Reino Unido, mais de 9 em cada 10 companhias que experimentaram a semana reduzida dizem que vão continuar a usar o modelo. Em países como Estados Unidos e Irlanda, a semana de quatro dias de trabalho sem redução de salário apontou aumento da produtividade e melhora dos índices de bem-estar dos funcionários.

O episódio desta sexta-feira (1º) do Café da Manhã fala das mudanças que trouxeram a semana de quatro dias de trabalho para o debate, analisa se o modelo é viável no Brasil e discute os impactos que ele pode ter. O podcast entrevista a jornalista alemã Sarah Heuberger, que experimentou a semana reduzida, e a repórter da Folha Fernanda Brigatti.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

