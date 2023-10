Podcast: o que mortes de milhões de abelhas dizem sobre agrotóxicos no Brasil

São Paulo

Foram 100 milhões de abelhas mortas em Mato Grosso em junho, 80 milhões na Bahia em julho e outra perda de volume parecido em Minas Gerais em janeiro. Desde 2017, ao menos mais cinco estados tiveram registros assim. Comum a todos os casos é a presença do agrotóxico fipronil.

A substância já foi banida na União Europeia e em países da América Latina, mas continua a ser usada em várias culturas no Brasil. Voltada para o combate de pragas como bicudos-do-algodoeiro, formigas e cupins, nas abelhas ela atinge o sistema nervoso central e leva à morte aguda.

O cenário reflete os entraves na fiscalização do uso de agrotóxicos no país. Apicultores se mobilizam para o controle mais rígido do fipronil —depois da flexibilização na liberação de defensivos vista na gestão Jair Bolsonaro (PL).

O episódio desta quinta-feira (5) do Café da Manhã fala da importância das abelhas para o ambiente e para a agricultura, explica o que a morte de milhões de insetos indica sobre o uso de agrotóxicos no Brasil e analisa a regulação do setor. O podcast entrevista Alexa Salomão, repórter da Folha.

