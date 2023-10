Podcast: os crimes de guerra e o papel da diplomacia no conflito Israel-Hamas

São Paulo

Depois de 20 dias de bombardeios israelenses e da intensificação do cerco à Faixa de Gaza, a área de direitos humanos da ONU disse ver indícios de crimes de guerra cometidos por Tel Aviv na região. Uma porta-voz das Nações Unidas afirmou que os ataques do grupo terrorista Hamas no último dia 7 também equivalem a crimes de guerra.

Entre as ações que o direito internacional condena estão fazer civis como reféns e realizar ataques desproporcionais ou que atinjam civis. Também há casos nos quais nuances dificultam a classificação e a responsabilização dos crimes de guerra, segundo especialistas.

A questão humanitária em Gaza também está no centro das propostas de resolução diplomática. Na Assembleia-Geral da ONU, uma resolução da Jordânia aprovada em plenário na sexta-feira (27) pode garantir uma trégua para a entrada de ajuda no território palestino, mas o documento serve apenas como recomendação.

O episódio desta segunda-feira (30) do Café da Manhã fala dos indícios de crimes de guerra cometidos no conflito entre Israel e Hamas, discute o que uma invasão de Gaza pode significar nesse contexto e analisa os obstáculos que a diplomacia encontra. O podcast entrevista Guilherme Casarões, professor da FGV.

