Qualidade de ensino para poucos não é qualidade, diz ex-presidente do Inep

São Paulo

As taxas de abandono escolar no Brasil aumentam de acordo com a evolução de idade dos alunos. Começam com 0,5% nos anos iniciais do ensino fundamental e chegam a 6,5% no ensino médio. Mas esses percentuais escondem um dos maiores desafios do país: a evasão escolar. Ela ocorre quando o aluno abandona em determinado ano letivo e não se matricula no ano seguinte.

Números recentes mostram que mais de 1 milhão de crianças e adolescentes de 4 a 17 anos estão longe das salas de aula. O quarto episódio desta temporada do Folha na Sala vai debater por que a permanência escolar deve ser um critério central do debate sobre qualidade educacional.

Para isso, o podcast de educação da Folha conversa com o professor Chico Soares, ex-presidente do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) e um dos maiores especialistas em estatísticas educacionais do país.

Ele ressalta a importância de que governos levem em conta nos indicadores de qualidade a serem perseguidos as chamadas trajetórias educacionais —uma dimensão de análise que acompanha se alunos têm evoluído regularmente da 1ª série do fundamental até o fim do ensino médio.

O objetivo é que crianças e jovens fora da escola não sejam ignorados. "Qualidade para poucos não é qualidade", afirma Chico Soares.

A sexta temporada do Folha na Sala tem o apoio do Itaú Social e do Sesi-SP e discute o que nós, enquanto sociedade, queremos da escola. Dez episódios vão abordar como alunos, famílias, comunidades, professores, gestores e Estado podem se engajar na melhoria do ensino. As histórias serão contadas também em edições de newsletter.

O podcast é produzido e apresentado pelos jornalistas Juliana Deodoro, que também participou das últimas quatro temporadas, e Paulo Saldaña, repórter da Folha em Brasília que estreia na condução do programa. A coordenação é de Magê Flores e Daniel Castro. Gabriela Mayer faz a supervisão do roteiro, e a edição de som é de Luan Alencar.

No ar desde 2019, o Folha na Sala já debateu casos de sucesso na educação, os impactos da pandemia, os desafios da reabertura das escolas, a história de grandes educadores brasileiros, a democratização da escola pública e o que forma bons professores.