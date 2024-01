Podcast discute impunidade de militares um ano depois do 8 de janeiro

São Paulo

Um ano depois do 8 de janeiro de 2023, o presidente Lula receberá em Brasília nesta segunda-feira (8) representantes dos Poderes e governadores —com baixas entre políticos da oposição— para um encontro com o mote "Democracia Inabalada".

Passado um ano da intentona bolsonarista, 1.400 denúncias foram oferecidas pelo Ministério Público contra envolvidos nos ataques. Os 30 julgados até agora pelo Supremo Tribunal Federal foram condenados. Oficiais da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal foram denunciados e presos acusados de conivência; financiadores começaram a ser responsabilizados; e os militares, até aqui, praticamente não foram punidos.

Diferentes atores políticos defendem que as Forças Armadas, enquanto instituição, nunca aderiram à tentativa de golpe e por isso não devem ser responsabilizadas.

Na ocasião dos ataques, as Forças estavam com a imagem colada à dos manifestantes, depois da emissão de uma nota que endossava os acampamentos golpistas montados por apoiadores de Jair Bolsonaro em frente aos quartéis. Mas generais ouvidos pela Folha veem o cenário de críticas revertido atualmente.

O episódio desta segunda-feira do Café da Manhã fala sobre a impunidade dos militares um ano depois da tentativa de golpe. O repórter da Folha Fabio Victor, autor do livro "Poder Camuflado", analisa o papel que o envolvimento dos militares com a política teve nisso.

