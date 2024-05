Dira Paes fala em podcast sobre culto a juventude e liberdade aos 50 anos

São Paulo

Nada vai impedir Dira Paes de fazer o que ela quiser. A atriz afirma isso à Tati Bernardi no episódio desta sexta-feira (31) de Se ela não sabe, quem sabe?. No podcast, a escritora e colunista da Folha ouve mulheres com mais de 50 anos sobre temas como carreira, relacionamento e luto.

"‘O que eu quiser’ implica em dizer o que não vai me tirar o sono. ‘O que eu quiser’ é ir atrás do que eu quiser –inclusive ficar nesse casamento, vivendo esse romance, ficar onde estou, mas sabendo que estou aqui porque eu quero."

Dira fala sobre a liberdade da mulher aos 50 anos e também sobre autoestima e pertencimento, assédio, afeto no ambiente de trabalho e maternidade tardia.

"A gente cultua a juventude de uma maneira abissal. E eu cultuo os meus 50 e tantos também de uma maneira abissal", diz Dira.

No podcast, Tati conversa com grandes nomes das artes, dos negócios e da ciência para que eles tragam respostas essenciais para pessoas de todas as idades. O projeto foi inspirado no americano "Wiser Than Me", em que a atriz Julia Louis-Dreyfus conversa com mulheres mais velhas e "mais sábias" do que ela, que tem 63 anos.

Já foram entrevistadas Fernanda Torres, Zezé Motta, Luiza Trajano e Bruna Lombardi. A série ainda terá Laerte e Elisa Lucinda.

O podcast é publicado às sextas-feiras nas principais plataformas de áudio. O projeto é coordenado pela editoria de Podcasts da Folha e pela iniciativa Todas, e tem produção do Zamunda Studio.

SE ELA NÃO SABE, QUEM SABE?

ONDE Nas principais plataformas

QUANDO Sextas, às 8h