Podcast: a atenção com a saúde mental em tragédias climáticas como a do RS

São Paulo

Em meio à catástrofe climática que atinge o Rio Grande do Sul por causa das chuvas, que já deixaram pelo menos 95 mortos, o sistema de saúde do estado tem sido fortemente impactado. Hospitais foram fechados devido a alagamentos, e há relatos de dificuldades para médicos chegarem a quem precisa de atendimento.

Especialistas e autoridades definem a situação como um cenário de guerra e preveem um quadro de desabastecimento de remédios e de insumos básicos, como gaze e seringas. Também chamam a atenção para o risco de a água da cheia dos rios se tornar fonte de doenças como leptospirose e dengue.

Além de recolher doações e distribuir alimentos, a rede de voluntários formada para auxiliar o poder público tem atuado no setor da saúde. No campo da saúde mental, por exemplo, o Conselho Regional de Psicologia cadastra profissionais para atender quem teve a vida impactada pelas enchentes.

O episódio desta quarta-feira (8) do Café da Manhã entrevista os psicólogos Lucas Bandinelli e Júlia Schäfer sobre o cuidado com a saúde mental em meio a tragédias ambientais. Os dois integram um grupo que desenvolve protocolos para a assistência nesse contexto, uma iniciativa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, da Sociedade Brasileira de Psicologia, da Associação de Psiquiatras do Rio Grande do Sul e do Telessaúde RS.

Doações para o SOS Rio Grande do Sul podem ser feitas por Pix. A chave é o CNPJ 92.958.800/0001-38. O endereço do Centro Logístico da Defesa Civil Estadual, em Porto Alegre, é: av. Joaquim Porto Villanova, 201; o telefone para contato é (51) 3210-4255. Você pode ver aqui mais formas de ajudar.

O programa de áudio é publicado no Spotify, serviço de streaming parceiro da Folha na iniciativa e que é especializado em música, podcast e vídeo. É possível ouvir o episódio clicando acima. Para acessar no aplicativo, basta se cadastrar gratuitamente.

O Café da Manhã é publicado de segunda a sexta-feira, sempre no começo do dia. O episódio é apresentado pelos jornalistas Gabriela Mayer e Gustavo Simon, com produção de Carolina Moraes e Lucas Monteiro. A edição de som é de Thomé Granemann.