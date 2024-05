Podcast: como proposta do governo Lula entra no debate sobre câmeras policiais

São Paulo

O governo Lula (PT) entrou nesta terça-feira (28) no debate sobre o uso de câmeras por agentes de segurança no Brasil. O ministro Ricardo Lewandowski (Justiça e Segurança Pública) assinou uma portaria que define diretrizes para a adoção dessa tecnologia.

A adesão às regras não é obrigatória, mas só com elas estados terão acesso a recursos federais para a compra de equipamentos. A medida prevê 16 situações em que o equipamento deve ser ligado e três modalidades para o acionamento da câmera: automático, definido como preferencial; remoto; e pelo próprio policial.

O modo de iniciar a gravação está no centro do debate sobre a tecnologia desde que a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) abriu um edital para renovar o sistema de São Paulo. O documento prevê que as câmeras passarão a ser acionadas pelos agentes e que as imagens ficarão armazenadas por menos tempo. Especialistas criticaram as mudanças, em meio às discussões sobre a efetividade do programa para a redução da letalidade policial.

O Café da Manhã desta quarta-feira (29) discute as regras para o uso de câmeras nos uniformes de policiais. O professor da FGV Rafael Alcadipani, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, explica o que as diretrizes federais acrescentam, trata dos resultados obtidos pelo uso de câmeras até aqui e analisa como a disputa em torno do tema pode impactar a política.

