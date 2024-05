Podcast conta como Madonna pautou liberdade sexual e atravessou gerações

São Paulo

Fãs de Madonna já estão no Rio de Janeiro, e as músicas da cantora americana não saem dos quiosques da cidade. Neste sábado (4), o Rio recebe um show gratuito da cantora em Copacabana. O espetáculo encerra a Celebration Tour, e organizadores esperam mais de 1 milhão de pessoas no que deve ser o maior show da carreira dela.

Quatro décadas da trajetória da artista americana são celebradas nessa turnê. No Brasil, além de trazer o setlist com hits como "Like a Prayer", "Vogue" e "Like a Virgin", os telões devem exibir imagens de Cazuza, Renato Russo e Betinho em um tributo a vítimas de Aids.

Madonna, que despontou na música nos anos 1980, se tornou uma voz em defesa da comunidade LGBTQIA+ e levantou a bandeira da liberdade sexual nos palcos. Nesses 40 anos, transitou entre estilos musicais distintos e chegou às gerações mais jovens com canções e shows ousados.

O episódio desta sexta-feira (3) do Café da Manhã conta como Madonna se tornou um ícone do pop e o que esperar do show no Rio. O jornalista e colunista da Folha Maurício Stycer relata como foi fazer a cobertura do primeiro show da artista no Brasil, em 1993. Na segunda parte do episódio, Claudia Assef, jornalista, DJ e cofundadora do Women’s Music Event, explica por que a liberdade sexual sempre foi central na carreira da artista e como ela é escutada também pela geração Z.

